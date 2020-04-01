ضبط نصف طن لحوم دواجن غير صالحة فى حملة بيطرية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شنت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، برئاسة الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، حملة مكثفة على محلات اللحوم بقرى مركز ومدينة السنبلاوين، برئاسة الدكتور السيد العجوز -رئيس قسم الصحة العامة بالسنبلاوين، وقد وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، كما قام الدكتور اشرف ألفونس، بحملة على قرية دقادوس بميت غمر أسفرت عن ضبط 400 كجم دواجن غير صالحك للاستهلاك الادمى.

أوضح الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أن حصيلة اعمال حملات الرقابة على اللحوم ومنتجاتها نصف طن بإجمالى عدد اربعة محاضر تم عرضها على المستشار وكيل النيابة، مشدداً على أن الحملات مستمرة بشكل يومى.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة متابعة أسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها للحفاظ على توفير منتجات صحية خالية من المسببات المرضية، وتوقيع العقوبة القانونية لكل من تسول له نفسه الغش او التلاعب بصحة المواطنين.

يذكر بأن قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم بتوزيع 288 طن مواد مطهرة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتطهير وتعقيم كافة الشوارع والمنشآت الحكومية والعامة، وذلك بمقر محطة مياه الشرب بميت خميس بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ .

وأكد محافظ الدقهلية أن عملية توزيع المواد المطهرة والتطهير والتعقيم مستمرة لحين تخطى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر وهناك إجراءات احترازية مكثفة اتخذتها المحافظة تنفذ يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا .

ووجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن برفع القمامة أول بأول من الشوارع وتكثيف الورديات وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة ورفع الأتربة من الشوارع وغسيل الأرصفة .

وعلى هامش توزيع المواد المطهرة قام المحافظ بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية تفقد خلالها غرفة التحكم الرئيسة بالمحطة ومعمل المحطة لتحليل عينات المياه واستمع الى شرح مفصل حول مراحل التنقية و"الترويق" لمياه الشرب والتى تشمل 7 مراحل متتالية كما استمع الى مراحل تشغيل المحطة والتى تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 الف متر مكعب فى اليوم.