صور .. 2780 قرص وعبوة أدوية مهربة مجهولة المصدر فى صيداليات الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة ، كميات من الأدوية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ، ذلك فى حملات مكبرة بناءا على توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة الصحة،بإحكام الرقابة على سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم فى رفع كفاءة المنظومة الصحية.

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة ، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة بالتنسيق مع مباحث التموين،حملات تفتيشية على الصيدليات العامة، ومحلات المستلزمات الطبية، بمراكز ومدن الزقازيق، وأبو كبير، والإبراهيمية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 2780 (قرصا/عبوة/زجاجة) تمثلت فى أدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وأخرى بدون فواتير، وأدوية تباع بأعلى من السعر الجبرى، مستحضرات طبية وتجميلية، ومكملات غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير، وعينات طبية مجانية ممنوع بيعها، أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها بالصيدليات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة الإبراهيمية، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك فى الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .



الادوية المهربة المضبوطة



الادوية المهربة المضبوطة



الادوية المهربة المضبوطة



الادوية المهربة المضبوطة