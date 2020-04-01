اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. 2780 قرص وعبوة أدوية مهربة مجهولة المصدر فى صيداليات الشرقية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:24 م
صور .. 2780 قرص وعبوة أدوية مهربة مجهولة المصدر فى صيداليات الشرقية الادوية المهربة المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مديرية الصحة ، كميات من الأدوية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ، ذلك فى حملات مكبرة بناءا على توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة الصحة،بإحكام الرقابة على سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم فى رفع كفاءة المنظومة الصحية.

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة ، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة بالتنسيق مع مباحث التموين،حملات تفتيشية على الصيدليات العامة، ومحلات المستلزمات الطبية، بمراكز ومدن الزقازيق، وأبو كبير، والإبراهيمية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 2780 (قرصا/عبوة/زجاجة) تمثلت فى أدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وأخرى بدون فواتير، وأدوية تباع بأعلى من السعر الجبرى، مستحضرات طبية وتجميلية، ومكملات غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير، وعينات طبية مجانية ممنوع بيعها، أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها بالصيدليات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة الإبراهيمية، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك فى الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

الادوية المهربة المضبوطة (1)
الادوية المهربة المضبوطة

 

الادوية المهربة المضبوطة (2)
الادوية المهربة المضبوطة

 

الادوية المهربة المضبوطة (3)
الادوية المهربة المضبوطة

 

الادوية المهربة المضبوطة (4)
الادوية المهربة المضبوطة

 

الادوية المهربة المضبوطة (5)
الادوية المهربة المضبوطة

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية

ضبظ ادوية مهربة

حملة على صيدليات الشرقية

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة