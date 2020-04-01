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صور.. نجاح فريق بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:28 م
صور.. نجاح فريق بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو
كتب محمد صبحى

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تمكن فريق  أطباء بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والمشاركين ضمن الطاقم الطبى الموجود  بمستشفى العزل 15 مايو  لعزل مرضى فيروس كورونا بقيادة الدكتور أحمد الشافعى الأخصائى بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان بإنقاذ مريض فجر يوم الأربعاء أصيب بحالة قيء دموى حاد.
 
وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه تم عمل منظار طارئ للجهاز الهضمى العلوى وتم اكتشاف وجود دوالى نازفة بالمرئ وتم إجراء التعامل معها وربط الدوالى وإيقاف النزيف والمريض الآن بحالة مستقرة.
 
وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة  بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا أن الأطباء هم خط الدفاع الأول و الجبهة الأمامية للدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شاكرا حرصهم على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية على مختلف التخصصات.
 
كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قرر صرف مكافأة مالية للموظفين والعاملين بالجامعة حيث تم اعتماد مكافآت خاصة لإدارة الأمن وفريق حماية الجامعة من الأمطار وإدارة الطب الوقائي والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية تقديرًا لجهودهم و تفانيهم فى العمل.
 
ووجه الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن الجامعة ، الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد و إخلاص فى استمرار العملية التعليمية عن بعد والتواصل الدائم مع الطلاب، كما أثنى على جميع العاملين بالقطاع الطبي المصري و كذلك الأطقم الطبية و الإدارية لمستشفيات جامعة حلوان لجهودهم المخلصة و خدمتهم المتميزة للمرضى من مختلف التخصصات مع الاستعداد الجاد و العمل الدؤوب من أجل مكافحة فيروس كورونا.
 
وأكد الدكتور ماجد نجم أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.
 
وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، الرسمية لجامعة حلوان، إلى أن الأطباء فى مصر هم الجبهة الأمامية للدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيداَ بقرار رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت الصائب وأثره الايجابى المعنوى قبل المادى على العاملين بالقطاع الطبى.
 
 
نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (1)
نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (1)

 

نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (2)
نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (2)

 

 

نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (3)
نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (3)

 

 

نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (4)
نجاح فريق طبى بكلية الطب جامعة حلوان فى إنقاذ مريض بمستشفى العزل 15 مايو (4)

 


 


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