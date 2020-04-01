صور.. مركز أبو قرقاص يستعد لصرف مستحقات أصحاب المعاشات

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص اليوم عن فتح جميع المدارس التى تقع بجوار المكاتب البريدية المنتشرة بنطاق المركز لصرف المعاشات لمستحقيها والتى ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه سيتم توفير أماكن بكل مدرسة مزود بمقاعد متباعدة وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الإجراءات ومنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل بين إدارة ابوقرقاص التعليمية والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات.

وأشار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تبذل قصاري جهدها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بكل حزم لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ علي صحة وسلامه المواطنين.

يذكر انه قد تم تحديد جداول محددة لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين حيث من المقرر أن يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل.

كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل .

وكان رئيس مركز ابوقرقاص قد وجه باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وأتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه بمركز ومدينة ابوقرقاص.

وناشد المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

واشار رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع الإدارة الصحية بابوقرقاص لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المركز لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن مؤكدا على إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المركز والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين.

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