اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مركز أبو قرقاص يستعد لصرف مستحقات أصحاب المعاشات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:38 ص
صور.. مركز أبو قرقاص يستعد لصرف مستحقات أصحاب المعاشات المدارس المخصصة لاستقبال اصحاب المعاشات
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العقيد  محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص اليوم عن فتح جميع المدارس التى تقع بجوار المكاتب البريدية المنتشرة بنطاق المركز لصرف المعاشات لمستحقيها والتى ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه سيتم توفير أماكن بكل مدرسة مزود بمقاعد متباعدة وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الإجراءات ومنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل بين إدارة ابوقرقاص التعليمية والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات.

وأشار  أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تبذل قصاري جهدها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بكل حزم لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ علي صحة وسلامه المواطنين.

يذكر انه قد تم تحديد جداول محددة لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين حيث من المقرر أن يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل.

كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل .

وكان رئيس مركز ابوقرقاص قد وجه باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق  والصيدليات  لضبط المخالفين فى إطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا  على ضرورة عرض  أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وأتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه بمركز ومدينة ابوقرقاص.

وناشد المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

واشار رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع الإدارة الصحية بابوقرقاص لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المركز لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن مؤكدا على إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المركز والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين.

FB_IMG_1585695212206
 
 
FB_IMG_1585695220528\
 
 
FB_IMG_1585695224897
 
 
 
FB_IMG_1585695227556

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مكاتب البريد

وزاراة التضامن

صرف المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يقرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يقرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة