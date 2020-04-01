اليوم السابع
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صور .. فض 7 أسواق بالزقازيق أشهرها "حلقة السمك"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:34 م
صور .. فض 7 أسواق بالزقازيق أشهرها "حلقة السمك" فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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فضت رئاسة مركز الزقازيق بالشرقية ، اليوم 7 أسواق ، أشهرها سوق حلقة السمك وسوق الكوبرى الجديد ، لمواجهة التجمعات وإلغاء الأسواق الأسبوعية واليومية المقرر إقامتها بصورة دائمة فى المدن والقرى، وذلك ضمن الخطط الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار "فيروس كورونا" بناءاً على توجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، بإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية واليوميه على مستوى المحافظة ، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناء على التكليفات الواردة .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

أن تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بغلق المحال التجارية من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا بإستثناء جميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك قرارا بحظر التجوال على حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الـ ٧ مساءً حتى الـ 6 صباحًا يوميا مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص كإجراء احترازى للحد من تجمعات المواطنين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق (1)
فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق 

 

فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق (2)
فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق

 

فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق (3)
فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق 

 

فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق (4)
فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق

 

فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق (5)
فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق

 

فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق (6)
فض 7 أسواق وحلقة السمك بالزقازيق

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