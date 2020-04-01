صور.. فض الأسواق بمراكز وقرى الشرقية لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

واصلت المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بمحافظة الشرقية ، حملاتها المكبرة فى فض السويقات العشوائية لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بنطاق المحافظة ، بناء علي تكليفات المحافظ الدكتور ممدوح غراب لرؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية كلا فى نطاقه للتأكد من تنفيذ قرار منع اقامة الأسواق الأسبوعية وفض السويقات العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

ونجحت " الزقازيق - حى اول –فاقوس - ابوكبير- ديرب نجم – ابوحماد – بلبيس - كفرصقر- ههيا - القرين " ، في فض اسواق و تجمعات العشوائية للباعة اليوم الأربعاء.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بمعاونة قوات الشرطة بشن حملاتها المفاجئة على اسواق السويقات والباعة الجائلين بنطاق المحافظة للحد من تجمعات المواطنين حفاظا على المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحه-الزراعه-الطب البيطرى) ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالاسواق والسويقات العشوائية وذلك بالمواد المطهرة حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن حصاد الإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى مجابهة فيروس كورونا خلال الفترة من 16 حتى 31 مارس 2020 ، موضحا انه تم غلق وتشميع 776 كافية ومقهى ومصادرة 1663 شيشة وغلق 1136 مركز تعليمى وحضانة و 131 قاعة أفراح و299 نادى رياضي وفض 375 سوق وتطهير وتعقيم 2220 منشأة خدمية وحكومية.

وأوضح المحافظ ، أن تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا علي صحة وأرواح العاملين والمواطنين .



فض الأسواق



فض الأسواق



فض الأسواق