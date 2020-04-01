صور.. طلاب كفر الشيخ يستلمون شريحة التابلت وسط إجراءات وقائية من "كورونا"

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت 14 مدرسة بـ 13 إدارة تعليمية، اليوم الأربعاء، تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، وسط تواجد كبير من الطلاب والطالبات، مما قلل الزحام على السنترلات بمحافظة كفر الشيخ .

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطلاب والطالبات توافدوا على الـ14 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية، التي خصصتها لتسليم شرائح التابلت للطلاب، مؤكدة أنها شددت على توفير استراحات للطلاب والطالبات في الهواء الطلق، وتوفير كراسي لهم، لاستراحتهم وتكون متباعدة، وتيسر عملية تسليم الشريحة لهم، مشيرة إلى أنها أعلنت أسماء المدارس التي ستستقبل الطلاب، ففي كل إدارة تعليمية مدرسة معدا كفر الشيخ تم تخصيص مدرستين مدرسة للطلاب وأخرى للطالبات .

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تابعت تطهير وتعقيم المدارس بالإدارات التعليمية، وخاصة المدارس التي تم تخصيصها لتسليم الطلاب والطالبات شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، ففي إدارة كفر الشيخ التعليمية تم تخصيص مدرستي شهيد السلام الثانوية للبنين، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، وبإدارة دسوق التعليمية مدرسة دسوق الثانوية للبنات، وبإدارة برج البرلس، مدرسة برج البرلس المشتركة.

وأكدت وكيل الوزارة، كما تخصيص بإدارة غرب كفر الشيخ ، مدرسة صندلا المشتركة ، وبإدارة بلطيم ، مدرسة زين الرفاعي الثانوية ، وبإدارة فوه التعليمية ،مدرسة فوه الثانوية المشتركة ، وبإدارة مطوبس التعليمية ، مدرسة مطوبس الثانوية المشتركة ، وبإدارة الحامول التعليمية، مدرسة الحامول الثانوية للبنات ، وبإدارة سيدي سالم التعليمية ، مدرسة سيدي سالم الثانوية للبنات، وبإدارة الرياض التعليمية ، ومدرسة عابد عبدالعال الثانوية للبنات، وبإدارة قلين التعليمية ، مدرسة الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية ، وبإدارة بيلا التعليمية ، مدرسة بيلا الثانوية للبنات ، وبإدارة سيدي غازي التعليمية ، مدرسة الشهيد أشرف قزاز الثانوية .

وقالت وكيل تعليم كفر الشيخ، إنها شددت على مدراء المدارس استقبال طلاب الصف الأول الثانوي لتسليم شرائح التابلت، منعا للتكدس والزحام عند السنترالات، كما وجهت بتسليم الشرائح في فصول متعددة ، منعاً للزحام ، على أن يكون مع الطالب شهادة الميلاد أو صورة طبق الأصل منها وبطاقة الرقم القومي للأب.



طلاب كفر الشيخ يستلمون شريحة التابلت وسط إجراءات وقائية



طلاب كفر الشيخ يستلمون شريحة التابلت وسط إجراءات وقائية



طلاب كفر الشيخ يستلمون شريحة التابلت وسط إجراءات وقائية



طلاب كفر الشيخ يستلمون شريحة التابلت وسط إجراءات وقائية