صور.. ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف داخل فيلا "عايدة" الأثرية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى شرق الإسكندرية، عن ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف داخل فيلا "عايدة" الأثرية بالإسكندرية، وذلك فور تلقى حى شرق إشارة من غرفة عمليات المحافظة بوجود أعمال مخالفة داخل فيلا عايدة بشارع أحمد يحيى امام قصر المجوهرات بمنطقة جليم.

وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق للموقع برفقة وحدة التدخل السريع والإدارة الهندسية للمعاينة واتخاذ اللازم، واتضح بالمعاينة وجود أعمال بناء بدون ترخيص داخل حديقة الفيلا الواردة بمجلد التراث، تم إيقافها على الفور والتحفظ على كافة ادوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع وشملت؛ عدد 2 خلاطة و5 أطنان أسمنت 7 أطنان من الحديد وغيرها.

من جهة أخرى قامت رئيس حى شرق بغلق "سلطنة ستانلي" لاختراقه قرار مجلس الوزراء بموعد حظر التجوال وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بغلق أحد الكافيتريات بمنطقة ستانلى لاختراقه موعد حظر التجوال، حيث شنّ حى شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لغلق وتشميع المكان وتم ضبط عدد من "الشيش" بذات الكافية بعد قرار المحافظ بمنعها فى كافة المقاهى، وتم مصادرتها.

وبنًاء على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق، شنّت إدارة إشغال الطريق بالحى حملة صباحية لإزالة كافة التعديات على حرم الطريق التى تُعيق حركة المارة، وأزالت الحملة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية وحواجز السيارات وكافة التعديات والإشغالات بشوارع؛ مصطفى كامل واسماعيل حلمى واسماعيل سرى وفيكتور عمانويل.



أعمال داخل الفيلا



إيقاف الأعمال



بناء مخالف داخل فيلا أثرية بالإسكندرية



حملة حى شرق