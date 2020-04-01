صور.. صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا وإجراءات وقاية ضد "كورونا"

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الإجراءات المتبعة لصرف المعاشات بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية بمدينة المنيا، واطمأن المحافظ على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من أجل سلامة الجميع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان المحافظ قد قرر فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، بهدف منح الازدحام او التجمعات امام مكاتب البريد.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز المنافذ الإضافية لـ89 مكتب بريد على مستوي مراكز المحافظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أن الهيئة القومية للبريد أعدت حصرا بالمناطق والمراكز ذات الكثافات العالية في صرف المعاشات وتم فتح اماكن اخرى بديله (مراكز شباب – مدارس) بها للتيسير والتسهيل على المواطنين ومنع التكدس والازدحام امام مكاتب البريد وحمايتهم والحفاظ عليهم وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد والحد من انتشاره.

من جانبها، أنهت الوحدات المحلية أعمالها لتوفير أماكن بكل مدرسة مزودة بمقاعد متباعدة وتم عمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الإجراءات لمنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل الإدارات التعليمية والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت أنه منعاً للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات البنوك الأول من أبريل، وذلك طبقاً لجدول الصرف الاتي بمكاتب البريد:

1- أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل.

2- من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل.

3- أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل.

4- من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل.

5- السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة.

والسيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط.

كما استقبلت مراكز شباب المنيا أصحاب المعاشات فى أول ايام الصرف حيث تم توفير الصرافين والأماكن وتجهيزها لاستقبال المعاشات منعا للتزاحم والتجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا .

ففى قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا قام النائب عبد الرحيم على ابن القرية بتوفير صراف تابع لمكتب البريد من أجل صرف المعاشات وبالفعل تمكن من توفير الصراف لصرف المعاش لأبناء القرية.

وقال العمدة إبراهيم غنوم إن النائب تكفل بـ 100 أسرة وتقديم المساعدات المالية والغذائية لهم، ضمن التكافل المجتمعى للعاملة الغيرة منتظمة ولتكن مبادرة لجميع النواب خاصة أن محافظة المنيا بها عمالة غير منتظمة كبيرة.

بينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس عن بدء صرف معاشات شهر إبريل 2020 بمركز شباب مدينة ديرمواس ومدارس المركز، بناء على تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عن فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، بهدف منح الازدحام او التجمعات امام مكاتب البريد، ضمن خطه المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.

بينما نظم شباب قرية الأشمونين التابعة إداريا لمركز ملوي، جنوبي المنيا، مبادرة تحت عنوان، «الأشمونين بشبابها»، تلك المبادرة التي تهدف إلى تنظيم أصحاب المعاشات لصرف المعاشات دون تكدس داخل مدرسة الشهيد عبد الله جمال حتى نهاية أيام الصرف، حيث تم توفير عدد من المقاعد وتم ترتيبها وتنظيمها مع مراعاه المسافات المتباعده بين كل مقعد و أخر ، كإجراء احترازي تحسبا لإصابته أهالي القرية أثناء الصرف بفيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن تلك المبادرة هي مبادرة شبابية خيرية، لا تهدف إلا لصالح الوطن والمواطن فقط، فقد تم الترتيب لها منذ أمس الثلاثاء، وتم تجميع المقاعد وترتيبها داخل مدرسة الشهيد عبد الله جمال، لاستقبال أصحاب المعاشات، وسوف نبذل قصاري جهدها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ علي صحة وسلامه المواطنين.

يذكر أنه قد تم تحديد جداول لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين حيث من المقرر أن يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه اليوم الأربعاء والخميس والسبت 1 - 2 - 4 ابريل والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 5 - 6 - 7 أبريل وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس 8 - 9 أبريل، كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل .



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا



صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا