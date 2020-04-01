صور.. صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد "كورونا" فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، منافذ صرف المعاشات الجديدة التى تم إقامتها بعدد من المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم إقامة 35 منفذ صرف معاشات المواطنين بالمدارس ومراكز الشباب بنطاق المحافظة لمنع التكدس والزحام وتيسيرا على المواطنين فى استلام المعاشات حرصا على سلامتهم فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة البريد وهيئة التأمينات لإقامة هذه المنافذ الجديدة التى تقدم خدمة صرف المعاشات لجميع المستفيدين من المواطنين والتأكيد على تيسير تقديم الخدمة.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية والتأكد من سير العمل وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين فى صرف المعاشات والاستجابة الفورية لأية مطالب او شكاوى فى حال حدوثها.

وأعرب محافظ الدقهلية عن ارتياحه بما شاهده من نظام وسهولة فى صرف المعاشات بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة التى قام بتفقد الخدمة فيها كواحدة من منافذ تم إقامتها لصرف المعاشات .

وأكد محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات وتسعى بكل السبل إلى توفير أدوات وأسباب الراحة والسلامة لهم من خلال توسيع منافذ تقديم خدمة صرف المعاشات.

وقد قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء بتوزيع 288 طن مواد مطهرة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتطهير وتعقيم كافة الشوارع والمنشآت الحكومية والعامة، وذلك بمقر محطة مياه الشرب بميت خميس بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ .

وأكد محافظ الدقهلية أن عملية توزيع المواد المطهرة والتطهير والتعقيم مستمرة لحين تخطى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر وهناك إجراءات احترازية مكثفة اتخذتها المحافظة تنفذ يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا .

ووجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن برفع القمامة أول بأول من الشوارع وتكثيف الورديات وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة ورفع الأتربة من الشوارع وغسيل الأرصفة



صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية



صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية (



صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية