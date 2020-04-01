اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد "كورونا" فى الدقهلية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:22 م
صور.. صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد "كورونا" فى الدقهلية صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، منافذ صرف المعاشات الجديدة التى تم إقامتها بعدد من المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم إقامة 35 منفذ صرف معاشات المواطنين بالمدارس ومراكز الشباب بنطاق المحافظة لمنع التكدس والزحام وتيسيرا على المواطنين فى استلام المعاشات حرصا على سلامتهم فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة البريد وهيئة التأمينات لإقامة هذه المنافذ الجديدة التى تقدم خدمة صرف المعاشات لجميع المستفيدين من المواطنين والتأكيد على تيسير تقديم الخدمة.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية والتأكد من سير العمل وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين فى صرف المعاشات والاستجابة الفورية لأية مطالب او شكاوى فى حال حدوثها.

وأعرب محافظ الدقهلية عن ارتياحه بما شاهده من نظام وسهولة فى صرف المعاشات بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة التى قام بتفقد الخدمة فيها كواحدة من منافذ تم إقامتها لصرف المعاشات .

وأكد محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات وتسعى بكل السبل إلى توفير أدوات وأسباب الراحة والسلامة لهم من خلال توسيع منافذ تقديم خدمة صرف المعاشات.

وقد قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء بتوزيع 288 طن مواد مطهرة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتطهير وتعقيم كافة الشوارع والمنشآت الحكومية والعامة، وذلك بمقر محطة مياه الشرب بميت خميس بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ .

وأكد محافظ الدقهلية أن عملية توزيع المواد المطهرة والتطهير والتعقيم مستمرة لحين تخطى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر وهناك إجراءات احترازية مكثفة اتخذتها المحافظة تنفذ يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا .

ووجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن برفع القمامة أول بأول من الشوارع وتكثيف الورديات وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة ورفع الأتربة من الشوارع وغسيل الأرصفة

 

صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية (2)
صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية 

 

صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية (3)
صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية (

 

صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية (4)
صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية 

 

صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية (1)
صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد كورونا فى الدقهلية 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

صرف المعاشات

أصحاب المعاشات

أماكن صرف المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة