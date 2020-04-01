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صور.. شركة مياه الفيوم تعلن مواصلة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:22 م
صور.. شركة مياه الفيوم تعلن مواصلة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا شركة مياه الفيوم تعلن مواصلة كافة الإجراءات الإحترازية
الفيوم-رباب الجالى

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أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، أن الشركة تواصل إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لضمان سلامة العاملين والحفاظ على صحتهم بإتباع أدوات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم – فى بيان صحفى - أنه أصدر تكليفات لإدارة السلامة والصحة المهنية بقيادة العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة، بضرورة تكثيف التواجد بين العاملين خاصة عمال محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وعمال الصيانة وعمال التسليك وسائقى سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم والقراء والمحصلين والذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، وذلك بضرورة توخى الحذر والحيطة وإتباع كافة التعليمات والإجراءات التى تمنع إنتقال وإنتشار الفيروسات، وذلك بإرتداء الجوانتى والكمامة وزى الشركة بجانب إستخدام أدوات التعقيم والمطهرات والمواظبة على غسيل الأيدى بالماء والصابون، والإعتناء بالنظافة الشخصية خاصة وإننا شركة خدمية تتعامل مباشرة مع المواطن.

وشدد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أنه تمت تغطية كل موظفى الشركة بكل أدوات السلامة والصحة المهنية "جوانتى وكمامات ومطهرات"، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء العالمى فيروس كورونا المستجد، وهذا بجانب طباعة ولصق البوسترات التى توضح وتبين خطورة هذا الفيروس وتقوم إدارة التوعية والإعلام بالشركة بتوعية جموع العاملين بكافة مواقع الشركة من خلال هذه البوسترات.

وكان قد وقام فريق الصيانة واللحامين بقطاع مياه الشرب بالفيوم، بناءاً على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس الشركة، بإصلاح عداية قطر 400 مم صلب على كوبرى باغوص أمام مدرسة صبرى البكباشى حدث بها تأكل فى جسم الماسورة، مما أدى الى تسرب كميات مياه شرب داخل بحر يوسف، مما استوجب التعامل الفورى والمباشر والإنتهاء منها وقت حظر التجوال التى أعلنت عنه الحكومة مؤخراً.

1 تطبيق الاجراءات الوقائية بالفيوم
 تطبيق الاجراءات الوقائية بالفيوم

 

تدريب لرجال شركة مياه الفيوم
تدريب لرجال شركة مياه الفيوم

 

شركة مياه الفيوم تعلن مواصلة كافة الإجراءات الإحترازية
شركة مياه الفيوم تعلن مواصلة كافة الإجراءات الإحترازية

 

شركة مياه الفيوم تعلن مواصلة كافة الإجراءات ضد كورونا
شركة مياه الفيوم تعلن مواصلة كافة الإجراءات ضد كورونا

 


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