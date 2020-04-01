صور.. سكرتير محافظة الأقصر ورؤساء المدن يقودون جولات لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، مساء اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة البياضية، في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار، حيث شارك في الجولة، التي شملت امتداد شارع التلفزيون، ومداخل مدينة البياضية، وطريق الشادر والبغدادي والروافعة، كل من رئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، ونائب رئيس المدينة عبدالمحسن ربيع، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة تم متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، كما تم متابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات أولاً بأول، حيث تم التأكيد على المتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات.

وفي سياق متصل، قام رئيس مركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهواري، بجولة ميدانية داخل مدينة الزينية، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، وذلك برفقة فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة العميد محمد عياد، وحاتم جابر، كما تم خلال الجولة متابعة أعمال النظافة ورفع حاويات النفايات داخل المدينة.

وكان قد استكمل رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حلاتهم المكثفة لتعقيم وتطهير مكاتب البريد ومنافذ بيع السلع والمنتجات للمواطنين ومجلس المدينة، والأديرة والكنائس والمنشآت المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، وذلك ضمن خطة تطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة بناءاً على توجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى.



جولات لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع بالاقصر



جانب من تطبيق حظر التجوال بشوارع الاقصر