اليوم السابع
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صور.. رفع وإزالة 47 طن مخلفات صلبة وأتربة وقمامة فى حملات نظافة بـ3 مدن بالأقصر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:11 م
صور.. رفع وإزالة 47 طن مخلفات صلبة وأتربة وقمامة فى حملات نظافة بـ3 مدن بالأقصر رفع وإزالة 47 طن مخلفات صلبة وأتربة وقمامة فى حملات نظافة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر،رفع 15 طن مخلفات صلبة ومباني على طريق ترعة المعلا بمدخل قرية العديسات بحرى، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين، أعمال خطة المحافظة والكهرباء لرفع التعارضات من أسلاك هوائية إلى كابلات أرضية بمنطقة أم غرباب بالعديسات بحري، كما تم تركيب كشك كهربائي بقدرة 300 ف. ك بجوار مدرسة القطان بالعديسات بحري، وتركيب١٥ عامود بمناطق مختلفة بطرق وشوارع قرية العديسات بحري ضمن الخطة الاستثمارية، وتفقد  أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسية والمصالح الحكومية بقرية العديسات بحري، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومنظمات المجتمع المدني.

وفى مدينة أرمنت أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ارمنت غرب الاقصر عن إقامة حملة لإزالة مخلفات الترع ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة  مخلفات طريق ابو قليعي  التى وصلت إلى 22 طن مخلفات ترع ومبانى، حيث شارك فى الحملة خالد حسين مدير المرافق والمشرفين والحملة الميكانيكية.

وفى مدينة البياضية قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضيه، علي مدار يومين متتاليين حملات نظافة وتجميل وتهذيب الأشجار بالمدخل الرئيسى لمدينة البياضية بطريق المسار السياحي، ولك بقيادة عبد المحسن ربيع نائب المركز، وطه محمد أبو القاسم مدير التجميل والنظافه بالمركز، وأسفرت الحملة عن رفع 10 أطنان من الأتربة  ومخلفات قص وتهذيب الأشجار،حيث جاء ذلك فى إطار تعليمات محمد صحصاح وكيل الوزاره رئيس مركز ومدينه البياضية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بنظافة وتجميل الطرق الرئيسية والجانبية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

1 رفع وإزالة 47 طن مخلفات صلبة وأتربة وقمامة فى حملات نظافة
 رفع وإزالة 47 طن مخلفات صلبة وأتربة وقمامة فى حملات نظافة

 

حملات نظافة بـ3 مدن بالأقصر
حملات نظافة بـ3 مدن بالأقصر

 

رئيس مدينة الطود يتابع حملات النظافة والتجميل
رئيس مدينة الطود يتابع حملات النظافة والتجميل

 


الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

رفع اطنان من القمامة والاتربة بالاقصر

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مدينة البياضية

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