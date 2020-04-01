اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:21 م
خالد صلاح
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صور.. حملات تموينية على أسواق العامرية غرب الإسكندرية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:11 م
صور.. حملات تموينية على أسواق العامرية غرب الإسكندرية سوق الخضار
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى العامرية أول غرب الاسكندرية حملات تموينية مكبرة على الأسواق اليومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية للتصدى لجشع التجار فى الأسواق والمحلات التجارية وبناء على تعليمات رئيس حى العامرية أول اللواء سمير صدقى، قامت مسئول الخدمات بالحى برفقة التموين وإدارة اشغال الطريق والمتابعة الميدانية علي مدار يومين بحملة تمونيية مكبرة بمنطقة السوق بعبد القادر لضبط الأسعار والحد من الغلاء.

وأشار بيان صادر من حى العامرية إلى أن الحملة اسفرت عن تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن أسعار، عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، عدد 1 محضر سجاير بيع بأزيد وعدد 1 محضر لمخبز شامى إدارة بدون ترخيص كما تم الزام البائعين بوضع تسعيرة على جميع الخضروات والفاكهة.

كما تم اليوم شن حملة تموينية مكبرة بمنطقة سوق الوكالة بالعامرية لضبط الأسعار والحد من الغلاء مكونة من إدارة تموين العامرية والصحة والأمن الصناعى اسفرت الحملة عن تحرير عدد 10محاضر عدم حمل شهادات صحية ، عدد 10 محاضر طبقا للقرار 96 لسنة 67 ، عدد 10 محاضر طبقا للقرار 97 لسنة 67 ، عدد 25 محضر عدم اعلان عن اسعار ، عدد 8 مخالفات صحة وسلامة مهنية

من جهه أخرى و بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول قامت إدارة النظافة اليوم برفع كفاءة النظافة بمنطقة البردويل وتم تجريف منطقة سوق البردويل وتجميع المخلفات و رفعها ، كما تم رفع المخلفات من محيط سور حديقة البردويل إلى مركزتجميع شركة نهضة مصر وتم تجميع مخلفات مابين الباكيات القديمة بالبردويل والتنسيق مع إدارة الرصد البيئي بالحى لرفعها بواسطة شركة نهضة مصر وتم تشويك وكنس محيط الحى

 

اسواق العامرية
اسواق العامرية

 

حملات على الاسواق اليومية
حملات على الاسواق اليومية

 

حملة على الاسواق
حملة على الاسواق

 


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