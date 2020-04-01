صور .. جامعة بنها فرع العبور تستكمل حملة تطهير أحياء المدينة ضد الكورونا

القليوبية - نيفين طه

استكمالا لمبادرة التطهير والتعقيم والتى تقودها جامعة بنها فرع العبور بمحافظة القليوبية ، وخاصة بالحى الترفيهى بالمدينة ، أنهت الإدارة التنفيذية لجامعة بنها فرع العبور، بقيادة الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمى للفرع ، والدكتور حازم عليوة نائب المدير لشئون البرامج والدكتور ياسر نورالدين نائب المدير لشئون التعليم والطلاب ، وبالتعاون مع المهندس أحمد عمران رئيس الجهاز، والمهندس محمد الصادق رئيس رؤساء الاحياء، ومحمد سليم نائب رئيس مجلس أمناء التعليم بالعبور، ومنيرة حبيب بمجلس أمناء الحى الترفيهى بالمدينة - حملة تطهير واسعة لأحياء المدينة بدأت بالحى الترفيهى وتم الأنتهاء منه وأمتدت الى عدة أحياء بالمدينة .

تأتى الحملة تتويجًا للتعاون الدائم بين جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وجهاز مدينة العبور فى خدمة المجتمع والبيئة، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لجامعة بنها فى خدمة أهالى مدينة العبور .

وكانت أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه فى اطار حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد قامت الجامعة بالاستعانة ببعض الملصقات التى تشير إلى كيفة ارتداء الماسك الطبى وكذلك بعض الملصقات الدالة على تعريف الفيروس وكيفية غسيل الايدى بالمطهرات وكيفة ان تحمى من حولك عند الإصابة.

وقالت مصطفى إن هذا يأتى فى إطار مشاركة وحدة إدارة الإزمات والكوارث بالجامعة برئاسة الدكتور إبراهيم راجح وأيضا وحدة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية فى التصدى لفيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطرة على المجتمع ككل وكيفية الوقاية منه.

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور



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تطهير جامعة بنها بالعبور

تطهير جامعة بنها بالعبور