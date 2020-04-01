صور.. تعقيم المعديات النهرية ومواقف السيارات لمواجهة فيروس كورونا بأسيوط

أسيوط /هيثم البدرى – ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات التعقيم والتطهير مستمرة على القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة كالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيارات وماكينات الصراف الآلي والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وذلك بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف المحافظ أن نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملات التعقيم والتطهير بمراكز الشمال فضلاً عن تعقيم لوحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة فضلاً عن مواقف السيارات والمعديات النهرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمراكز وقرى المحافظة.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ قد كلف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالاشراف والمتابعة على حملات التعقيم والتطهير بمركز أسيوط وحي شرق وحي غرب ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام على مراكز الجنوب ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد على مراكز الشمال.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه فضلاً عن تخصيص وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

يذكر أن المحافظ قد كلف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة بمتابعة والاشراف على تنفيذ وتجهيز مقرات ومنافذ جديدة لصرف معاشات شهر أبريل بالتنسيق مع الجهات المعنية ورؤساء مراكز وأحياء وقرى ونجوع.



تعقيم وتطهير مشروع الرصف والمعديات النهرية ومواقف السيارات بمراكز الشمال



تعقيم وتطهير مشروع الرصف والمعديات النهرية ومواقف السيارات بمراكز الشمال



تعقيم وتطهير مشروع الرصف والمعديات النهرية ومواقف السيارات بمراكز الشمال



تعقيم وتطهير مشروع الرصف والمعديات النهرية ومواقف السيارات بمراكز الشمال



تعقيم وتطهير مشروع الرصف والمعديات النهرية ومواقف السيارات بمراكز الشمال (



تعقيم وتطهير مشروع الرصف والمعديات النهرية ومواقف السيارات بمراكز الشمال