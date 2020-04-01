صور.. تطهير وتعقيم محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل وشبكة مياه الأقالته

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الأربعاء، أعمال التعقيم والتطهير المكثفة بكافة محطات المياه والخزانات المختلفة، ضمن خطط الدولة والحكومة لتعقيم كافة المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، وذلك لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنطلقت إدارة مياه الأقصر فى أعمال تعقيم وتطهير مقر محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل.

ويقول اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر – فى بيان صحفى – أنه إستكمالاً لأعمال التطهير الشامل على مستوى محافظة الاقصر، وذلك بالتطهير والتعقيم الشامل لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى ومقرات العمل والمكاتب الإدارية، وأماكن التعامل مع المواطنين للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين، حيث نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية والتطهير بالشركة أعمال التطهير والتعقيم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبيل وشملت محطات رفع المياه الداخلة ومحطات رفع المياه المعالجة ولوحات التحكم والمكاتب الإدارية وقاعات الإجتماعات، وتم التطهير بتنفيذ رجال إدارة التطهير ومسئولى إدارة التشغيل والصيانة بمحطة مياه الأقصر، حيث جاء ذلك إستكمالاً للمنظومة العامة للتطهير الشامل ورفع معدلات الحماية بالمحطات والمقرات الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.

فيما تابع المهندس أحمد حسن مدير إدارة مياه القرنة أعمال التعقيم والتطهير الدورية لشبكة مياه الأقالته، والتى تمت بإشراف كميائى محمد فوزى بسيوني مدير المعمل، والمهندس عبد المجيد محمد أحمد رئيس الشبكة، وتنفيذ الفنيين بشبكات الأقالته، كما تم تعقيم المحطة 3 الرئيسية بإدارة الاقصر طبقاً لتعليمات اللواء مهندس رئيس شركة المياه والصرف، وذلك برعاية أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الاقصر لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت قد إنتهى رجال الشرطة من أعمال تطهير مرشح مياه النقالى بجزيرة أرمنت بإدارة القرنة، وذلك تبعاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطهير الشاملة بمحافظة الاقصر، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد حسن مدير إدارة القرنة، والكيميائي يحيى بحر مدير إدارة التطهير بالشركة، حيث تمت أعمال التطهير بمرشح مياه النقالى بجزيرة أرمنت للمتابعة الدورية والمستمرة للحفاظ على الصحة العامة.



تطهير وتعقيم محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل



جانب من العمل فى تطهير شبكات ومحطات مياه الأقصر