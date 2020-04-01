اليوم السابع
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صور.. بدء توافد الأهالى لصرف المعاشات بالخيام المجهزة فى الأقصر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:02 ص
صور.. بدء توافد الأهالى لصرف المعاشات بالخيام المجهزة فى الأقصر بدء توافد الأهالى لصرف المعاشات بالخيام المجهزة لخدمتهم
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت المدن المختلفة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، بدء أعمال صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد والمدارس التى خصصتها المحافظة لخدمة الجمهور، وذلك منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين، حيث توافد الأهالى على الخيام التى تم تجهيزها لخدمتهم خلال صرف المعاشات، بعد إعلان محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، عن تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين، بدأت أعمال صرف المعاشات بداية من اليوم الأربعاء.

وشمل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد ما يلى (أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل - من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 5 و6 و7 أبريل - أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل - من لم يصرف فى أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كل البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث المقبلة - السيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

كان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد وجهالجهات التنفيذية والأمنية باتباع التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والإزدحام وضرورة التنسيق بين كلاً من الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للإتصالات لتنفيذ خطوات نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد الآتية:- (مكتب بريد سيدي ابو الحجاج بالأقصر - مكتب بريد العضايمة بإسنا - مكتب بريد المساوية بإسنا)، وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعاً للزحام في مكاتب البريد وهم:- (مدرسة ابو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر - مدرسة العضايمة الابتدائية بمدينة إسنا - مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة اسنا).

وفى مدينة إسنا ودعماً لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا ومن منطلق المسؤولية وحرصاً على سلامة الأهالي بمركز ومدينة إسنا المستفيدين من صرف المعاشات من مكتب بريد إسنا وخاصة كبار السن، تم التنسيق بين النائب فيصل راجح أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالأقصر وعمر عبد السلام مدير مكتب البريد، وبناءاً عليه تم تجهيز إستراحة (فراشة كاملة) ومجموعة عمل من حزب مستقبل وطن لتنظيم وتسهيل عملية صرف المعاشات.

وفى مدينة أرمنت أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت غرب الأقصر، عن إقامة تندات أمام عدة مكاتب بريد للتسهيل على المواطنين الذى يرتادوا تلك المكاتب لقبض المعاشات، وأن ذلك بالتعاون مع المنظمات الأهلية، مضيفاً أن المكاتب التى تم عمل تندات بها هى مكتب بريد أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط، ومكتب تأمينات أرمنت ومكتب بريد الريانية، ومكتب الرزيقات ومكتب الديمقراط ومكتب المحاميد، وذلك لمنع وعدم التكدس والازدحام والتجمعات أثناء قبض المعاشات.

1 بدء توافد الأهالى لصرف المعاشات بالخيام المجهزة لخدمتهم
 بدء توافد الأهالى لصرف المعاشات بالخيام المجهزة لخدمتهم
 
التوافد على الخيام لصرف المعاشات بأول أيام الصرف
التوافد على الخيام لصرف المعاشات بأول أيام الصرف
 
جانب من الخيام المجهزة لخدمة أعمال صرف المعاشات
جانب من الخيام المجهزة لخدمة أعمال صرف المعاشات
 
فعاليات صرف المعاشات بالخيام المجهزة لخدمتهم أمام مكاتب بريد الأقصر
فعاليات صرف المعاشات بالخيام المجهزة لخدمتهم أمام مكاتب بريد الأقصر

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