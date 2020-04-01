صور.. انطلاق حملة "بنها لشبابها" لتنظيم صرف معاشات كبار السن بالقليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أطلقت مبادرة "بنها لشبابها"، صباح اليوم حملة جديدة للمشاركة في تنظيم عمليات صرف المعاشات لكبار السن بالمحافظة، حيث قام أفراد الحملة بتوفير استراحة ومقاعد لمستحقي المعاشات أمام مقر التأمينات الإجتماعية بجوار ديوان المحافظة من خلال سرادق كبير لإستقبال المترددين وجري تنظيم المتوافدين من خلال مجموعات شبابية من أعضاء المبادرة منعا للتزاحم والإختلاط مع وضع الكراسي بطريقة متباعدة لاستبعاب المترددين.

وقال أحمد شعلان مؤسس المبادرة، إن الحملة الجديدة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأمين مختار زيدان مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقليوبية تحت شعار "أنت واحد مننا .. حافظ علي نفسك .. حافظ علي أسرتك".

وأضاف شعلان، أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للمبادرة ويشارك فيها متطوعين من كافة شباب مدينة بنها، مشيرا إلى أنه جري تعقيم وتطهير السرادق ومنفذ الصرف قبيل وصول المستحقين للمعاش وتوفير كراسي ومطهرات وكمامات ولوحات إرشادية وتنظيم حملة توعية على السوشيال ميديا والشوارع بالمواعيد والنصائح، بالإضافة إلى تطوع طبيبين لقياس الضغط والسكر والتدخل في السريع في أي حالة طوارئ.

ومن جانبه، أعرب أمين مختار مديرعام الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بالقليوبية، تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات وخاصة المبادرات الشبابية لمحاصرة فيروس كورونا وهو ما يدل ان شباب مصر علي قدر المسؤولية مشددا علي رفع حالة الطوارئ بالهيئة خلال مدة صرف المعاش حتى لا يصاب أي مواطن بأي مكروه.

وكان قد أعلن المحافظ، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.



إجراءات صرف المعاشات لكبار السن بالقليوبية



إجراءات صرف المعاشات



أعضاء المبادرة



أعمال تعقيم مقار انتظار المواطنين



تعقيم ساحات انتظار كبار السن لصرف المعاشات