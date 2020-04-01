صور.. انتظام صرف المعاشات بأسوان وسط إجراءات تخفيف الزحام

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح

انتظمت صباح اليوم، الأربعاء، عملية صرف المعاشات للمستحقين بالمحافظة ، وسط جهود مكثفة لمنع التكدس والتزاحم على مقار الصرف ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها محافظة أسوان والحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، لتخفيف الازدحام فى الاماكن العامة والمصالحة الحكومية التى تشهد إقبال كثيف للمواطنين ، وتم توفير منافذ لصرف المعاشات بالجمعيات الاهليه من خلال 12مقر كما هو مدرج بالجدول لمركز ومدينة اسوان، بجانب مقر جميعة المعماريه وحده محليه مدينه البوصيليه ، و مقر الوحده المحليه لمدينه السباعية، وجارى العمل مع هيئة البريد المصرية لتجهيز مقرات آخرى فى كافة مراكز المحافظة.

كما تم تشغيل ١٦٠ مكتب بريد على مستوى المحافظة يعملوا جميعاً غداً بكل طاقتهم وذلك للحد من التكدس والتجمعات، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من أى ماكينة صرف آلى فى أى مكان بدون خصم أى مصاريف إدارية، كما تم تنشيط جميع كروت الفيزا الخاصة بأصحاب المعاشات لتسهيل الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلى بالبنوك.

ومن جانبها صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن غداً الأربعاء هو أول يوم فى صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف.

وأكدت القباج أنه منعاً للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف ، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل على ان يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات فى البنوك من الاول من ابريل

وأشارت القباج إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت الموافق " ( 1,2,4) من شهر ابريل ، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الاحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل . أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و ٩ابريل،وأشارت إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.



تعقيم الأمن بجوار ماكينات الصرف الألىى بأسوان



توافد المواطنين لصرف المعاشات



انتظار مواطنى أسوان لصرف المعاشات الخاصة بهم



أحد الموظفين أثناء صرفه معاش لمواطن



صرف المعاشات للمواطنين بأسوان



تنظيم المواطنين بمكاتب بريد أصوان أثناء صرف معاشاتهم