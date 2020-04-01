صور.. انتظام العمل بمكاتب بريد دمياط لصرف المعاشات

دمياط معتز الشربينى

انتظم العمل بمكاتب بريد دمياط اليوم فى توزيع المعاشات وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع التدافع والتزاحم حسب الجدول الزمني الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعي لمنع التزاحم والتكدس أمام مكاتب البريد .

وكانت جميع مكاتب البريد بدمياط قد أعلنت استعدادها مبكرا من خلال تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم مكاتب البريد استعدادا لصرف المعاشات والتى من المقرر أن تبدأ اليوم الموافق الأول من إبريل وفقاً للمواعيد التى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي وتم إقامة مظلات وتوفير كراسى امام المكاتب لاستقبال المواطنين وتم تزويد المكاتب بمندوب من قبل وزارة الاتصالات.

وقامت الوحدات المحلية بمختلف المناطق بالمحافظة بإتمام عمليات التطهير والتجهيزات المطلوبة للحد من الازدحام و تكدس المواطنين وذلك طبقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أنه تم تحديد صرف المعاشات كما يلى: أصحاب المعاشات ممن يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت 1،2،4 من إبريل.

أصحاب المعاشات ممن يتقاضون من 1000 إلى 2000 جنيه سيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء5،6،7 من شهر ابريل

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه سيتم الصرف خلال يومى الأربعاء والخميس 8،9 من شهر ابريل

واعتبارا من الأحد الموافق 12 إبريل سيكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال الفترات المحددة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عقدت اجتماعا مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و أيمن وافى مدير عام منطقة بريد دمياط آليات صرف المعاشات بمكاتب البريد و ماكينات الصراف الآلي طبقاً للمواعيد التى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت المحافظ بفتح المدارس ومراكز الشباب المجاورة لمكاتب البريد بنطاق المحافظة أو إقامة فراشة وتوفير كراسى أمام المكاتب وتزويد كلا من هذه الأماكن بمندوب للقيام بعملية صرف المعاشات وفقاً لتوصيات وزير التنمية المحلية و الخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات مؤكدة على التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإتمام كافة التجهيزات وطباعة منشورات بالمواعيد المقررة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات

وأعلنت الدكتورة منال عوض الى أنه تم مد العمل بعدد من مكاتب البريد حتى الساعة الثالثة عصرا خلال فترة صرف المعاشات وهم أولا بمجموعة دمياط و دمياط الجديدة " مكتب دمياط الرئيسى، مجمع المصالح، شط الشعراء، دمياط رابع، الشهابية، دمياط الجديدة الرئيسى، دمياط الجديدة ثان، كلية التجارة و 4 باسكان مبارك، رأس البر الرئيسى والفرعى بمقر واحد، عزبة البرج، دمياط ثان، عزبة اللحم"، ثانيا بمجموعة الزرقا والروضة " شرمساح، ميت الخولى عبد الله، الزرقا، سيف الدين، السرو، كفر المياسرة، الروضة، الحاكمة، إسكندرية الجديدة، الغنيمي، الغوابين، البصارطة "، ثالثا بمجموعة بريد كفر سعد وكفر البطيخ" كفر سليمان، السوالم، كفر شحاتة، جمصة البلد، كفر البطيخ، كفر سعد الرئيسي، العباسيه، كفر الغاب " رابعاً مجموعة بريد فارسكور" فارسكور، كفر العرب، شرباص، الناصرية، البراشية، الحورانى، الأربعين"، مشيرة إلى أن تلك التدابير تأتى ضمن الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد



انتظام العمل بمكاتب بريد دمياط لصرف المعاشات



انتظام العمل بمكاتب بريد دمياط لصرف المعاشات (



انتظام العمل بمكاتب بريد دمياط لصرف المعاشات