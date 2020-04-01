صور.. العالم هذا المساء.. مستشفيات إيطاليا تستخدم "الروبوت" للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا.. "كمامة لكل عضو " فى جلسات البرلمان اليابانى.. ووهان بالصين تبدأ عمليات البيع والشراء عبر جدران بلاستيكية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

سيطر فيروس كورونا على أحداث العالم هذا المساء حيث بدأت مستشفيات إيطاليا فى استخدام الروبوت لمساعدة المصابين، وفي اليابان أصبحت جلسات البرلمان بالكمامات أما فو ووهان بالصين فبدأت عمليات البيع والشراء في الرجوع مرة أخرى لكن عبر فواصل بلاستيكية.

وإليكم التفاصيل...

مستشفيات إيطاليا تستخدم "الروبوت" للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا

قامت احدى مستشفيات إيطاليا باستخدام "ريبوت آلى" في مساعدة المصابين من فيروس كورونا ، ومساعدة طاقم التمريض والأطباء في تقديم الخدمة العلاجية ، وذلك لمنع انتشار الفيروس .



روبوت يساعد الممرضين



ريبوت امام احد المصابين



ريبوت بجانب احدى المرضى



ريبوت بين المرضى



ريبوت خارج احدى الغرف



ريبوت داخل احدى العنابر



ريبوت داخل المستشفى



ريبوت فى صالة التمريض



ريبوت فى غرفة المصابين



ريبوت مع احدى الممرضات



ريبوت يساعد المصابين

البيع والشراء فى ووهان الصينية عبر جدران بلاستيكية

بدأت إجراءات العزل العام تزول ببطء في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي جائحة كورونا، لكن ليس بالسرعة الكافية لبعض السكان المتلهفين على العودة لشراء اللحوم والأطعمة الطازجة بأنفسهم بعد أسابيع اعتمدوا فيها على خدمات التوصيل للمنازل.

وما زالت أحياء في المدينة معزولة بجدران بلاستيكية بارتفاع مترين أقيمت في بداية الأزمة لفرض سياسة العزل والتباعد الاجتماعي. وجعل ذلك السكان معتمدين بشكل كامل على شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت.

وفي أحد الأحياء يتعامل الباعة والمشترون من فوق الجدار.

وأمام الجدار البلاستيكي وقف مشترون على كراسي لإلقاء نظرة على البضائع المعروضة على الجانب الآخر، وتعالت أصواتهم وهم يسألون الباعة أسفل الجدار عن الأسعار، وبعد ذلك استخدموا تطبيقات الدفع على أجهزة الهاتف المحمول بدلا من المغامرة بالتعامل بالنقود.

وقال صاحب محل لبيع لحم الخنزير "من الأسلم لنا البيع من وراء هذه الحواجز".

ورُفعت لافتات بيضاء على الجدار لتعريف المتسوقين بما هو معروض للبيع على الجانب الآخر. ويعرض أغلب الباعة الخضروات والأرز والزيت واللحم، لكن أحدهم كان يعرض السلطعون (جراد البحر) الذي يعد من الوجبات الشهية لدى السكان.

وفتحت كذلك بعض المتاجر الكبرى أبوابها اليوم الأربعاء واجتذب أحدها طابورا طويلا من المتسوقين تفصل بين كل منهم والآخر مسافة متر ونصف المتر.

وارتدى بعضهم معاطف المطر أو أغطية رأس بلاستيكية لدرء خطر الفيروس. وارتدوا جميعا الكمامات وبدت السعادة بالتخلص أخيرا من شراء الطلبات عن طريق الإنترنت.

وتحدث رجل عمره 68 عاما، بينما كان يقف في الطابور، عن السلع الغذائية التي كان يوصلها متطوعون خلال فترة العزل العام "لم تكن طازجة... لم تبد طيبة ولم يكن مذاقها جيدا".

وأضاف "إذا ذهبنا للسوبر ماركت بأنفسنا ستكون الاختيارات أمامنا أكبر".

وتستعد ووهان لرفع إجراءات العزل العام يوم الثامن من أبريل وسيكون بمقدور السكان مغادرة المدينة لأول مرة منذ 23 يناير.



استخدام الكراسى خلف الحواجز



حواجز ووهان



سيارة خلف الحواجز



سيدة تحصل على السلع من خلف الحواجز



سيدة تعتلى كرسى خشبى



شراء السلع من خلف الحواجز



شراء من خلف الحاجز



كراسى خشبية للوقوف خلف الحواجز



مواطن خلف الحواجز



مواطن يعتلى سور الحظر



مواطنون خلف الحواجز

"كمامة لكل عضو " فى جلسات البرلمان اليابانى

وفقا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة اليابانية ضد تفشى فيروس كورنا ، قام الوزراء وأعضاء البرلمان الياباني بالالتزام بقواعد الصحة وقاموا بارتداء الأقنعة الواقية داخل جلسات البرلمان ، وتظهر الصور التي نشرتها وكالة رويترز للانباء رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية ووزيرة الاوليمبياد الى جانب الأعضاء مرتدين " الكمامات " .



رئيس الوزراء اليابانى يتحدث للبرلمان



رئيس الوزراء اليابانى يرتدى الكمامة



رئيس الوزراء اليابانى يلقى كلمته



رئيس وزراء الايابن فى البرلمان



رئيس وزراء اليابان يفرك عينيه من وراء الكمامة



غفوة لرئيس الوزراء الايابن



وزير المالية يرتدى القناع



وزيرة الأولمبياد اليابانية سيكو هاشيموتو