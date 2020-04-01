صور.. العالم هذا المساء.. مستشفيات إيطاليا تستخدم "الروبوت" للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا.. "كمامة لكل عضو " فى جلسات البرلمان اليابانى.. ووهان بالصين تبدأ عمليات البيع والشراء عبر جدران بلاستيكية

سيطر فيروس كورونا على أحداث العالم هذا المساء حيث بدأت مستشفيات إيطاليا فى استخدام الروبوت لمساعدة المصابين، وفي اليابان أصبحت جلسات البرلمان بالكمامات أما فو ووهان بالصين فبدأت عمليات البيع والشراء في الرجوع مرة أخرى لكن عبر فواصل بلاستيكية.
وإليكم التفاصيل...
مستشفيات إيطاليا تستخدم "الروبوت" للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا
قامت احدى مستشفيات إيطاليا باستخدام "ريبوت آلى" في مساعدة المصابين من فيروس كورونا ، ومساعدة طاقم التمريض والأطباء في تقديم الخدمة العلاجية ، وذلك لمنع انتشار الفيروس .
روبوت يساعد الممرضين
ريبوت امام احد المصابين
ريبوت بجانب احدى المرضى
ريبوت بين المرضى
ريبوت خارج احدى الغرف
ريبوت داخل احدى العنابر
ريبوت داخل المستشفى
ريبوت فى صالة التمريض
ريبوت فى غرفة المصابين
ريبوت مع احدى الممرضات
ريبوت يساعد المصابين
البيع والشراء فى ووهان الصينية عبر جدران بلاستيكية
استخدام الكراسى خلف الحواجز
حواجز ووهان
سيارة خلف الحواجز
سيدة تحصل على السلع من خلف الحواجز
سيدة تعتلى كرسى خشبى
شراء السلع من خلف الحواجز
شراء من خلف الحاجز
كراسى خشبية للوقوف خلف الحواجز
مواطن خلف الحواجز
مواطن يعتلى سور الحظر
مواطنون خلف الحواجز
"كمامة لكل عضو " فى جلسات البرلمان اليابانى
وفقا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة اليابانية ضد تفشى فيروس كورنا ، قام الوزراء وأعضاء البرلمان الياباني بالالتزام بقواعد الصحة وقاموا بارتداء الأقنعة الواقية داخل جلسات البرلمان ، وتظهر الصور التي نشرتها وكالة رويترز للانباء رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية ووزيرة الاوليمبياد الى جانب الأعضاء مرتدين " الكمامات " .
رئيس الوزراء اليابانى يتحدث للبرلمان
رئيس الوزراء اليابانى يرتدى الكمامة
رئيس الوزراء اليابانى يلقى كلمته
رئيس وزراء الايابن فى البرلمان
رئيس وزراء اليابان يفرك عينيه من وراء الكمامة
غفوة لرئيس الوزراء الايابن
وزير المالية يرتدى القناع
وزيرة الأولمبياد اليابانية سيكو هاشيموتو
يقوم بتعديل القناع وزير المالية
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