صور.. أولياء الأمور وطلاب ثانوي عام بالأقصر يتسلمون شرائح التابلت بالمدارس

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال تسليم طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، شرائح التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى من خلال بعض المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المختلفة لخدمة الجميع خلال تسليمهم الشرائح، حيث كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة اقترحت توزيع شريحة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى من خلال بعض المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة، مؤكدا أن الامتحان بدون درجات وسيؤديه الطلاب من المنزل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار الإلكترونى سوف تشمل كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 بداية تعليق الدراسة، موضحة أنه تم الاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي المقرر انطلاقه 5 إبريل المقبل لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى، مضيفة أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى إبريل ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام وفقا للمناهج التى تم تحديدها من قبل الوزارة بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى الطالب يستطيع أى يدخل على منصة الامتحان الإلكترونى سواء من خلال شريحة الإنترنت التى يتسلمها من مدرسته أو شبكة" WIFI" فى المنزل، مشيرة إلى أن وسيلة الدخول لا تهم الأهم هو أن يكون الطالب حريص على المشاركة فى الامتحان حتى يستفيد من التجربة، قائلة: التجربة سوف تعلم الطالب أشياء كثيرة على رأسها التعرف على النظام الإلكترونى فى الامتحان وأيضا التعامل مع الأسئلة الإلكترونية والتقييم الجديد وأيضا تحضير نفسه بشكل جيد لامتحان نهاية العام الذى يعقد فى مايو المقبل، مشددة على ضرورة أن يتعامل الطلاب مع الاختبار التجريبى بجدية وإصرار على الاستفادة من كل خطواته بداية من المنصة مرورا بالتعامل مع الأسئلة حتى غلق منصة الامتحان.



أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة بالأقصر يتسلمون شرائح التابلت



إدارات الأقصر التعليمية خلال تسليم شرائح التابلت



أولياء الأمور يتبعون الإجراءات الوقائية لتسلم شرائح التابلت



توافد الطلبة وأولياء أمورهم لتسلم شرائح التابلت



جانب من تسليم الاهالى لشرائح التابلت بالأقصر