صرف 600 جنيه لجميع العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق صرف مكافأة قدرها 600 جنيه لجميع العاملين داخل الجهاز الإدارى بالجامعة من العاملين الدائمين، والمنتدبين، والمؤقتين، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والسادة معاونى أعضاء هيئة التدريس، وكذلك العاملين بالوحدات المعاونة من"أفراد الأمن الجامعى، مكتب الإتصال السياسى، العاملين بنظام اليومية، التربية العسكرية، والمعينين على الصناديق الخاصة "بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتوجه رئيس الجامعة بالتهنئة لأسرة الجامعة من السادة النواب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالى من كل مكروه وسوء.

أوضح الدكتور عثمان شعلان أن هذه المكافأة تأتى تقديراً للعاملين بالجامعة على العمل المتميز والجهود غير العادية المبذولة خلال الفترة الماضية، وتحفيزاً وتشجيعا ًلهم على مزيد من العمل فى سبيل رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المخطط لها من أجل نهضة الجامعة.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية>