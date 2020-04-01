صحة الشرقية: أعمال تطهير يومية للمنشآت الصحية ومحطات السكك الحديدية والمواقف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلنت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاستمرار في أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، بمختلف أنواعها من المستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، ومراكز الشرطة، والسجون، وأيضاً محطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحفاظ علي المواطنين ، لتجنب انتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، مقدماً الشكر لجميع العاملين علي هذا المجهود المبذول حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .

وبناء علي تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بإشراف الدكتورة عزه رشاد مدير الإدارة، بتنفيذ خطة توعوية تحت شعار "خليك بالبيت" ، لتقديم التوعية والتثقيف الصحي، للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك مع الموظفين بالمصالح الحكومية، والعاملين ببعض البنوك، والبريد، والمحلات التجارية، وسائقي سيارات الأجرة "السرفيس"، والمواطنين بالمحافظة، لمكافحة العدوي من الأمراض التنفسية والفيروسية، حيث تم التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والاحتياطات الواجب إتباعها لتجنب انتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، كما تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة، والشخصية، وتم التدريب علي الطرق الصحيحة لغسيل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم، ومع وجود مطهرات علي الأحواض، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح باستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 9 ماء إلي 1 كلور بتركيز 5% ، والتأكيد علي عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل وجه وكيل الوزارة بضرورة وضع ملصقات توعوية تهدف لتثقيف وتوعية المواطنين عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين، مقدماً الشكر للقائمين بالعمل والمشاركين علي الجهود المبذول من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.