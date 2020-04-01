اليوم السابع
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شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:06 م
شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية.. صور شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية
قنا- وائل محمد

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نظم شباب قرية الدومة بالغرب بهجورة - مركز نجع حمادي محافظة قنا حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمارة، والمنازل والمدارس فى القرية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى تهدف لمنع انتقال الفيروسات والعدوى بين أهالى القرية، مؤكدين ارتفاع مستوى وعى المواطنين بالأزمة التى يمر بها العالم والالتزام بتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

1 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية
1 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية

وقال كرم عثمان علي أحد المشاركين فى الحملة أن شباب القرى ينظمون حملات متعددة وشكلنا مجموعات جواله لتشمل كل كافة الأماكن بالقرى، وننظم حملات توعية لكبار السن ويتم توزيع منشورات دعائية تحذ من فيروس كورونا وأهمية "العزل" فى المنازل وعدم الخروج خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

2 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية
2 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

3 سيلفى داخل القرية قبل التعقيم
3 سيلفى داخل القرية قبل التعقيم

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

5 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية
5 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.

6 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية
6 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية

 

8 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية
8 شباب قرية الدومة ينظمون حملات تعقيم وتوعية

قرية الدومة

محافظة قنا

تعقيم القري

مركز نجع حمادى

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