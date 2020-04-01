اليوم السابع
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شباب القليوبية تطلق مبادرة "تطهير 40 قرية للوقاية من كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:23 م
شباب القليوبية تطلق مبادرة "تطهير 40 قرية للوقاية من كورونا" الشباب يشاركون في تطهير 40 قرية بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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دشنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، حملة "تطهير 40 قرية ضد فيروس كورونا"، حيث تستهدف المبادرة توفير أدوات ومواد تعقيم وتطهير القري على مستوى المحافظة، إلى جانب تطوع الشباب بكل مركز شباب لتطهير كل شوارع القرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي إطار دور مراكز الشباب فى الخدمة المجتمعية، ورؤية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن يكون كل مركز شباب فى خدمة البيئة المحيطة له، وأن يكون الشريك الأساسى فى مواجهة المشاكل الطارئة، قام اليوم مراكز شباب  كفر الكردى، وأسنيت بإدارة شباب كفر شكر بتوفير الأدوات والأجهزة الخاصة بتعقيم القرى بالكامل.

 وبدأت العملية بعد أخذ الإجراءات الوقائية من ارتداء "الكمامات ، والقفازات، وتحضير المواد المطهرة فى ماكينة التطهير"، وانطلاق التعقيم من المبانى الإدراية للمراكز، والملاعب المنجلة وصولا إلى شوارع القرية وتطهير البيوت من الخارج وكذلك بعض مناطق التجمعات المعروفة بالبلدة والمساجد.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هذه الإجراءات الاحترازية التى تقوم بيها مراكز الشباب لمواجهة تطورات فيرس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية فى مختلف المحافظات لحماية المواطنين من المرض الذي صنف أكثر شراسة على مستوى العالم، والتى تهدف أيضا لإبراز التعاون والمشاركة من الأعضاء والعاملين لمجتمعاتهم الصغيرة.

وأشارت المديرية، إلى أن مبادرة تطهير ٤٠ قرية، تأتى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتويجهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، ووليد فرماوي وكيل المديرية للرياضة، وإشراف عام من طارق صلاح الدين شريف مدير إداره شباب كفر شكر، وفي حضور محمود موسى متابع المركز، ومحمد مصطفى مدير مركز شباب كفر كردي، وشحته عيسى مسئول الهيئات، وعبد العزيز عايش مدير مركز أسنيت.

 

الشباب يشارك بتطهير شوارع القرى

الشباب يشارك بتطهير شوارع القرى

 

تركيب علامات استرشاديه للمسافات بين المواطنين
تركيب علامات استرشاديه للمسافات بين المواطنين

 

تطهير القى
تطهير القى

 

تطهير شوارع القرى ضد كورونا
تطهير شوارع القرى ضد كورونا

 

تطهير شوارع قري القليوبية
تطهير شوارع قري القليوبية

 

تطهير مراكز الشباب ضد كورونا
تطهير مراكز الشباب ضد كورونا

 

تطهير مكاتب البريد بالقرى
تطهير مكاتب البريد بالقرى

 

شباب القريى يقوم يتطهيرها
شباب القريى يقوم يتطهيرها

 


اخبار القليوبية

شباب القليوبية تطهير 40 قرية

كورونا

فيروس كورونا

حظر التجوال

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