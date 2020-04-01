شاهد.. لوحات فنية على صناديق القمامة بأيدى طلاب المدارس فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء وصول باكورة إعادة تصنيع مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية وتحويلها إلى صناديق قمامة مختلفة الأحجام بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع شوارع وميادين المحافظة من إنتاج معلمي وطلاب التعليم الفني بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لربط التعليم الفني بسوق العمل وتعظيم الاستفادة من المخلفات بمشاركة طلاب ومعلمي المدارس الفنية والصناعية والميكانيكية بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة بالتنسيق مع معلمي وطلاب المدارس الميكانيكية والفنية لإعادة تصنيع صناديق القمامة وأدوات القمامة تمهيدًا لتوزيعها على الأحياء والمراكز للمساهمة في تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وذلك للاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والانتماء والأمل في مستقبل أفضل معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الهام.

وأكد مدير التعليم الفني بالمحافظة، أن إنتاج الطلاب والمعلمين تمثل في تصنيع سلات وصناديق قمامة من المخلفات والخردوات وإعادة رسمها وتحويلها إلى لوحات فنية وجمالية عالية صالحة للاستخدام ليتم توزيعها على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة وتدريب الطلاب على رفع قدراتهم وخبراتهم للاستفادة منها في سوق العمل لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة "مشروعك" أو بأحد مشروعات "جهاز تنمية المشروعات".



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية



محافظ أسيوط يعلن انتاج صناديق قمامة من مخلفات الحملات الميكانيكية