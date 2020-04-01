شاهد.. أب يبتكر طريقة جديدة لتسلية أطفاله خلال فترة الحجر الصحى

كتب محمد عبد المجيد

فى لقطة طريفة، انتشرت على مواقع و وسائل التواصل الإجتماعى، ظهر أب، قام بابتكار طريقة طريفة لأطفاله، و ذلك ليقوم بتسليتهم بالمنزل خلال فترة الحجر الصحى المنزلى، الذى طبق فى عدد كبير من دول العالم، و ذلك للحد و مكافحة انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد- 19".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى فيديو يرصد لقطات طريفة لأب يقوم بتسلية أطفاله أثناء الحجر الصحى المنزلى، ويظهر الفيديو الأب وقد وضع أطفاله فى وعاء كبير، وأمامه شاشة تلفاز عملاقة تبث مقطع مصور لقطار الموت، حيث يقوم الأب بتحريك الأطفال كما لو كانوا جالسين داخل القطار.

وأضاف الأب بعض المؤثرات من الرياح والمياه لتكون التسلية أقرب إلى الحقيقة (كما كان يتم عرضه فى السينما الخماسية الأبعاد).