اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. أب يبتكر طريقة جديدة لتسلية أطفاله خلال فترة الحجر الصحى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:48 م
شاهد.. أب يبتكر طريقة جديدة لتسلية أطفاله خلال فترة الحجر الصحى أب يبتكر طريقة لتسلية أطفاله
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى لقطة طريفة، انتشرت على مواقع و وسائل التواصل الإجتماعى، ظهر أب، قام بابتكار طريقة طريفة لأطفاله، و ذلك ليقوم بتسليتهم بالمنزل خلال فترة الحجر الصحى المنزلى، الذى طبق فى عدد كبير من دول العالم، و ذلك للحد و مكافحة انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد- 19".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Better than the real one at the park⠀ 📹 @viralerik⠀ -⠀ #parenting #quarantine #9gag

A post shared by 9GAG: Go Fun The World (@9gag) on

 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى فيديو يرصد لقطات طريفة لأب يقوم بتسلية أطفاله أثناء الحجر الصحى المنزلى، ويظهر الفيديو الأب وقد وضع أطفاله فى وعاء كبير، وأمامه شاشة تلفاز عملاقة تبث مقطع مصور لقطار الموت، حيث يقوم الأب بتحريك الأطفال كما لو كانوا جالسين داخل القطار.
 
وأضاف الأب بعض المؤثرات من الرياح والمياه لتكون التسلية أقرب إلى الحقيقة (كما كان يتم عرضه فى السينما الخماسية الأبعاد).
 

كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحى

مواقع التواصل الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة