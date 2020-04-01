ساعة الحظر متتعوضتش.. أغانى من فوق أسطح العمارات بغيط العنب.. فيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لشباب يقدمون عروضا فنية من بلكونات المنازل وفوق أسطح العمارات بمنطقة غيط العنب فى محاتفظة الإسكندررية، فى وقت الحظر، وسط تجاوب كبير من المواطنين المحيطين بهم، حيث خرج المواطنون إلى البلكونات وأسطح المنازل للاستماع إلى العروض الفنية والتجاوب معها بالتصفيق والرقص.

فيما تداول رواد السوشيال ميديا فيديو آخر لشاب يقوم بعزف مقطوعات موسيقية على آلة الكمان من بلكونة منزلة، وسط استمتاع المواطنين المجاورين لمنزله والتصفيق له.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، تكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية والأسبوعية والتشديد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، وغلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء. يأتى ذلك فيما قامت الأحياء بحملات لتعقيم وتطهير الشوارع بالمطهرات بالتزامن مع فترة الحظر بعد الساعة السابعة مساء، كذلك واصلت المؤسسات الحكومية حملات تطهير مكاتب العاملين بها، ووضح لوحات إرشادية للتعامل مع الجمهور لبعض الشركات الخدمية مثل شركات الماء والكهرباء ومكاتب الصحة.



