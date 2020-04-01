اليوم السابع
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زلزال بقوة 6.5 ريختر فى ولاية أيداهو الأمريكية وتحذيرات من هزات أخرى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:15 م
زلزال بقوة 6.5 ريختر فى ولاية أيداهو الأمريكية وتحذيرات من هزات أخرى زلزال - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ولاية أيداهو الأمريكية، حيث أكد الماسح الجيولوجى الأمريكى، أن أولى الهزات وقعت فى الساعة السادسة مساء تقريبا، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلى.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، وقع مركز الزلزال على بعد 118 كلم شمال شرقى مدينة ميريديان، قرب مدينة ستانلى الجبلية الصغيرة.

مركز الزلزال
مركز الزلزال

ولفت الماسح الجيولوجى إلى أن أكثر من مليونى شخص شعروا بالهزات الأرضية فى مختلف أنحاء الولاية، وسمع بعضهم قبل ذلك صدى مدويا، فيما لم ترد حتى الآن سقوط إصابات بسبب الزلزال.

من ناحية أخرى، أكدت لوسى جونز، خبيرة الزلازل، أن أيداهو تشهد زلازل من هذا الحجم كل ثلاثة أو أربعة عقود، وقد وقع آخرها فى عام 1983، مرجحة أن يشعر سكان المنطقة فى غضون الساعات القادمة بمزيد من الهزات.

جوجل يشير إلى مركز الزلزال
جوجل يشير إلى مركز الزلزال

وفى سياق منفصل، تنبأ البيت الأبيض بحوالى 100.000إلى 240.000 حالة وفاة فى الولايات المتحدة بسبب جائحة الفيروس التاجى، ليست هذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها علماء فرقة العمل هذه التوقعات القاتمة.

لكن قالت الدكتورة بيركس إن النموذج لا يفترض أن كل أمريكى يفعل كل ما يفترض أن يفعله، "لذا يمكن أن يكون أقل من ذلك".

وأضاف خبير الأوبئة أنتونى فاوتشى: "أملنا هو تقليل ذلك قدر الإمكان". الأرقام هى "ما نحتاج إلى توقعه، لكن هذا لا يعنى أن هذا ما سنقبله".

وقال ترامب بلهجة أكثر كآبة فى الإحاطة اليومية حول كورونا، الثلاثاء، "سنمر بأسبوعين شاقين للغاية" "سيكونان أسبوعين مؤلمين للغاية."

وأضاف أنه سيكون هناك "ضوء فى نهاية النفق". سنرى الأشياء تتحسن "فجأة" مثل " الضوء".

 

 


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