روسيا ترصد 18 مليار دولار لمعالجة تداعيات أزمة كورونا

رويترز

قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن روسيا رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، متعهدا بإجراءات إضافية لتجاوز الأزمة التى وضعت الاقتصاد على شفا الركود، تعزز روسيا الخطوات المتخذة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا بينما تكابد صدمة انهيار سعر النفط - أحد أهم صادراتها - إلى أدنى مستوياته فى 18 عاما وتراجع سريع فى قيمة الروبل.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومى ،"إجمالا، جنبت وزارة المالية 1.4 تريليون روبل (17.8 مليار دولار) لأغراض مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات مواجهة الأزمة."

وأبلغ الاجتماع، الذى جرى عن بعد وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين أن الحكومة تعكف على مجموعة جديدة من الإجراءات "الهادفة لتجاوز تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

وقال ميشوستين، إن روسيا أقرت إعفاءات ضريبية وخففت الشروط التنظيمية للشركات المتضررة من الفيروس، فى قطاعات مثل الخدمات الغذائية والسياحة.

وأوضح، أن الإجراءات تستهدف دعم التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تقول السلطات، إن فيروس كورونا أودى بحياة 24 شخصا فى روسيا حتى الآن بينما بلغ إجمالى الإصابات 2777.

تتجاوز الاحتياطيات الروسية 550 مليار دولار، مما يتيح مجالا لزيادة الإنفاق العام، فى حين صدق المشرعون هذا الأسبوع على السماح للحكومة بزيادة الاقتراض فوق المقرر فى الميزانية.