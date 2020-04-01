اليوم السابع
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روحانى: أمريكا أضاعت فرصة رفع العقوبات عن إيران وسط أزمة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:37 ص
روحانى: أمريكا أضاعت فرصة رفع العقوبات عن إيران وسط أزمة كورونا الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أضاعت فرصة تاريخية لرفع العقوبات عن بلاده أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا لكنه أكد أن العقوبات لم تعوق مكافحة طهران للعدوى.

وقال روحاني في اجتماع مع الحكومة بثه التلفزيون "كانت فرصة كبيرة لكي يعتذر الأمريكيون... وليرفعوا العقوبات الظالمة الجائرة عن إيران". وتابع "العقوبات لم تعرقل جهودنا لمكافحة تفشي فيروس كورونا".

وكان قد قال روحانى إن الإحصاءات تشير إلى تحسن الأوضاع فى البلاد حيث أن أعداد الذين يتعافون من فيروس كورونا أكبر من الذين يدخلون المستشفيات للعلاج.

وأضاف روحانى، أن الوضع بات أفضل فى 23 إقليما من أصل 31، مشيرا إلى أن المواطنين الإيرانيين أبدوا تعاونا فى الخضوع للفحص عند الخروج من المدن واستجابوا أيضا فى تعاونهم مع الحكومة بإغلاق المحال والمطاعم والتزموا بالتوصيات الطبية وقللوا من الزيارات والسفر.

وتابع، اليوم نعيش ظروفا خاصة لذلك ندعو المواطنين لكى يقدموا لنا الدعم بعدم مغادرة المنازل، مشددا على ضرورة أن يتقيد المصاب بفيروس كورونا بالتعليمات وأن يعلن عن إصابته وإلا سيتم تقديمه للقضاء.


الرئيس الايرانى

العقوبات الامريكية

روحانى

ايران

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