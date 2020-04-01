رغم الجائحة.. السويد تفتح مدارسها الابتدائية وتعقد الاجتماعات المكثفة

كتبت: هناء أبو العز

فى الوقت الذى أغلقت فيه أوروبا أبوابها، وقلصت دول فيها من انشطتها، وحظرت الناس من الخروج من منازلهم، بعد أن اقتحم وباء فيروس كورونا حريتهم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الحياتية، إلا أن السويد، التي كان لديها حتى يوم الاثنين الماضى 4222 حالة مؤكدة و146 حالة وفاة، لم تتخذ تدابير صارمة.

وقد أصدرت الحكومة السويدية، توصيات بشأن الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين والحماية لمن تزيد أعمارهم عن 70 سنة، ومع ذلك ، لم يتم الحث على عدم عقد اجتماعات لأكثر من 50 شخصًا، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المدارس الابتدائية مفتوحة ولم يتم طلب إغلاق الأعمال.

وإذا كانت هناك أماكن تجارية وحانات ومطاعم قد خفضت الستائر، فقد كان الأمر متروكًا لأصحابها، مقارنة بالدول الأخرى، لم يتم تغيير الروتين كثيرًا.

وقال المكسيكي الذي يدرس في مدرسة ألونسو توليدو لـ "ريفورما": "ذهبت لشراء الطعام من السوبر ماركت وغادرت مع قناع ، ليس لأنني مريض، ولكن لتجنب لمس شيء ثم لمس وجهي، ويشير إلى أن العديد من زملائه الأجانب يشعرون بالقلق من عدم وجود تدابير مقارنة بالدول الأخرى، واعتبر "إنها مثل تجربة".

وتساءلت الصحافة في الدنمارك المجاورة عما إذا كانت الحكومة السويدية لا تأخذ الوباء على محمل الجد،

عند شرح الاستراتيجية الحالية للسويد، يشير المتخصصون إلى عوامل أساسية أخرى: تتمتع البلاد بمستويات عالية من الثقة في السلطات، ويحظر قانون صارم في الدستور على الحكومة التدخل في شؤون السلطات الإدارية.

وقال عالم الأوبئة يوهان جيسكيه، مستشار وكالة الصحة في البلاد، لوكالة أسوشيتد برس "السويد حالة غير نمطية على الساحة الأوروبية، على الأقل".

وقال أندرس تيجني، عالم الأوبئة في الولاية، لصحيفة نيويورك تايمز، إن استراتيجية البلاد تقوم أيضًا على التعاون العام، هكذا نعمل في السويد، ويعتمد نظامنا بالكامل لمكافحة الأمراض المعدية على العمل التطوعي. ان نظام التحصين طوعي تماما وتغطيته 98 % ".

وطبقا لمسح أجرته صحيفة سفينسكا داجبلاديت نشر يوم الثلاثاء الماضي، فإن ما يزيد قليلا عن نصف السويديين، 52 %، يؤيدون إجراءات احتواء الفيروس، لكن 14 % قالوا إن الصحة العامة لم تُعط سوى القليل من الاهتمام لصالح الاقتصاد.