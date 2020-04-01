رئيس ميناء دمياط: لم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بالميناء

وأضاف عوض أن الهيئة تقوم بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى بالميناء بعقد ندوات تثقيفيه للعاملين عن فيروس كورونا المستجد للتعريف بالفيروس وطرق انتشاره وأعراض الإصابة به والأساليب الواجب إتباعها للوقاية منه، و إجراءات الحجر الصحى التى تتخذها الإدارة لأطقم السفن خاصة القادمة من مناطق انتشار الفيروس بمنطقة الانتظار الخارجى والإجراءات الواجب اتخاذها فى حاله ظهور أى حالة اشتباه .
ووجه رئيس مجلس الإدارة بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الميناء من قاطرات ولانشات وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى يتخذها ميناء دمياط فى إطار الإجراءات المتبعه لضمان التأكد من رصد والتعامل مع أى حالة من حالات الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا حال ظهورها.
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (1)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (2)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (3)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (4)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (5)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (6)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (7)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (8)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (9)
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