اليوم السابع
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رئيس ميناء دمياط: لم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بالميناء

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:14 ص
رئيس ميناء دمياط: لم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بالميناء تطهير وتعقيم ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أكد اللواء وليد عوض، رئيس ميناء دمياط  أنه لم يتم تسجيل أى حالات اصابة بالفيروس فى الميناء حتى الآن، كما شدد على استمرار قياس درجات الحرارة لجميع المترددين على الميناء بما فيهم العاملين بالهيئة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والورش العمومية وأتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة ومبانيها.
 
كان رئيس هيئة ميناء دمياط أكد أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

وأضاف عوض أن الهيئة تقوم بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى بالميناء بعقد ندوات تثقيفيه للعاملين عن فيروس كورونا المستجد للتعريف بالفيروس وطرق انتشاره وأعراض الإصابة به والأساليب الواجب إتباعها للوقاية منه، و إجراءات الحجر الصحى التى تتخذها الإدارة لأطقم السفن خاصة القادمة من مناطق انتشار الفيروس بمنطقة الانتظار الخارجى والإجراءات الواجب اتخاذها فى حاله ظهور أى حالة اشتباه .

ووجه رئيس مجلس الإدارة بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الميناء من قاطرات ولانشات وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى يتخذها ميناء دمياط فى إطار الإجراءات المتبعه لضمان التأكد من رصد والتعامل مع أى حالة من حالات الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا حال ظهورها.

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (1)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (1)

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (2)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (2)

 

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (3)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (3)

 

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (4)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (4)

 

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (5)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (5)

 

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (6)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (6)

 

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (7)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (7)

 

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (8)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (8)

 

 

تطهير وتعقيم ميناء دمياط (9)
تطهير وتعقيم ميناء دمياط (9)

 


 


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الموانى

كورونا

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