اليوم السابع
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رئيس مدينة الزينية بالأقصر يفتح صالة مركز الشباب لصرف المعاشات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:25 ص
رئيس مدينة الزينية بالأقصر يفتح صالة مركز الشباب لصرف المعاشات تكريم الأمهات المثاليات بالزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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كرم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدد من الأمهات المثاليات عن مركز ومدينة الزينية للعام 2020، حيث قام بمنحهن شهادات تقدير تكريما لهن، ضمن إحتفالات عيد الأم، حيث جاءت أسماء الأمهات المثاليات كل من "مديحة حسين محمد" موظفة بمجلس مدينة الزينية، و"سيدة فتح الله عبد الباسط" عاملة بقرية المدامود بحري، والأم البديلة "سهرية أحمد حسن" ربة منزل، وذلك بحضور يوسف جلال  نائب رئيس المركز، ونورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم البدء فى أعمال صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين من أهالى الزينية قبلى والزينية بحرى من مكتب بريد الزينية بحرى، مشيراً إلى أنه للتيسير على المواطنين وضمان عدم التكدس والتزاحم، تقرر أن يتم فتح صالة مركز شباب الزينية بحرى بجوار مكتب بريد الزينية بحرى كإستراحة للأهالى خلال ساعات عمل البريد لتسهيل عملية صرف المعاش على كبار السن، حيث جاء ذلك فى ضوء تطبيق كافة أجهزة الدولة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ومنع إنتشاره.

وكان قد إستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالعطاء والمثابرة، ومؤكداً أن الأم المصرية هى رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم شهادات تقدير لكل سيدة، حيث وجه محافظ الأقصر، كلمته لكل أم لديها إبن أوإبنه من ذوى الإحتياجات الخاصة، بألا تستسلم لليأس، قائلاً:- "دي عطية من ربنا لازم نشكره عليها"، وشهد التكريم كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ونورا عثمان مدير ادارة الإستثمار ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

أعمال تكريم الأمهات المثالية بالزينية
أعمال تكريم الأمهات المثالية بالزينية

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بالزينية
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بالزينية

 

رئيس مدينة الزينية يكرم 3 سيدات أمهات مثالية
رئيس مدينة الزينية يكرم 3 سيدات أمهات مثالية

 


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