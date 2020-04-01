رئيس جامعة القاهرة: تجهبز 10 فرق طبية لمساندة الدولة فى مكافحة كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب قصر العينى بها كوادر طبية مجهزة، لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، فى إطار مساندة الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعى والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة منذ قليل، أنه تم تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، وأن كل فريق يتكون من تخصصات الصدرية، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، والإستعانة بقسم الطب النفسي لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًا أثناء الجائحة.

وبدورها أكدت الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب، أنه يتم تدريب جميع أطباء قصر العيني من أعضاء هيئة التدريس على مجموعات صغيرة لرفع حالة الاستعداد لأي حدث طاريء لخدمة باقى المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن برنامج Kasr alainy Training Program COVID 19، كما تم تدريب كوادر التمريض، وتدريب أطباء الامتياز بواسطة فريق مكافحة العدوى على مجموعات صغيرة لتكون فرق للتعامل مع مرضى 19 COVID. ويشمل التدريب حوالى 900 من أطباء الامتياز و 100 من التمريض.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن وحدة المنظفات والمطهرات، تنتج مايقرب من 5 طن مطهرات يوميًا لتوافر خط إنتاج بعدد 5 تنكات استانلس، مزودة بمُقلب أوتوماتيك مما يسهل من عمليات الخلط والتجانس أثناء التحضير، فى كلية الزراعة، وأن مصنع كلية الصيدلة يقوم بتحضير 70 لتر يوميًا من الچل المطهر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أهم المطهرات التي يتم إنتاجها هي: كحول جيل - صابون للأيدي بمطهر - منظف سائل للأرضيات والأسطح بمطهر، طبقًا للمعايير المصرية القياسية والتي تستخدم للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم اختبار جودة وكفاءة المطهرات بعد الانتاج بمعامل الميكروبيولوجي التابع لمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، عن طريق مراقبة جودة مختلف المنتجات باستخدام مختلف التركيزات على العديد من المسببات المرضية وذلك لضمان فاعلية المنتجات.

ووجه الدكتور الخشت، فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة والتابعة لمركز المبيدات بالكلية باستخدام هذه المطهرات في تطهير كليات الجامعة والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أن فائض الإنتاج يباع للجمهور بسعر اقتصادى.