اليوم السابع
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رئيس جامعة الفيوم وقيادات الجامعة يدعون الطلاب للبقاء بالمنزل "احمى مصر".. فيديو

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:31 م
رئيس جامعة الفيوم وقيادات الجامعة يدعون الطلاب للبقاء بالمنزل "احمى مصر".. فيديو الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
كتب محمد صبحى

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بعث الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وقيادات الجامعة رسالة طمأنة إلى طلاب الجامعة تضمن الإبقاء فى المنزل ومتابعة منظومة التعليم عن بعد والمقررات الدراسية اون لاين .
 
 
جاء ذلك فى فيديو صادر لبيان من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتوجيه الطلاب للبقاء فى المنازل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
 
واختتم البيان بهاشتاج
#خليك_في_البيت
#صحتك_أهم
#احمي_مصر
 
وفى سياق متصل، كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيديو أعدت جديدا تحت عنوان جامعاتنا المصرية العريقة تقوم بتطوير جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكتر من مريض، يرصد نجاح جامعة المنصورة فى تعديل دائرة جهاز التنفس الصناعى للعمل الأمن والفعال على اكثر من مريض.
 
وقال الدكتور محمد عطية البيومى، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، ونائب رئيس الجامعة، إن العالم كله يواجة مشكلة مرض كوفيد 19 وسط احتياج متزايد لأجهزة العناية المركزة.
 
واستعرض البيومى خلال حديثه فى الفيديو وجود دائرة معدلة لأجهزة التنفس الصناعى تسمح بتوصيل أكثر من مريض على نفس جهاز التنفس الصناعى مع تحقيق أكبر قدر من الأمان والفاعلية.
 
وشرح أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، طبيعة عمل الجهاز ونوعه موضحا أن تم عمل حساب أن يكون الجهاز كافى لمريضين.
 
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية الجهود البحثية التى تقوم بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية سواء التابعة لوزارة البحث العلمى أو التابعة للجامعات المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين وتوفير الإمكانيات والأدوات لهم؛ من أجل إتاحة مُناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمى فى مواجهة هذه الازمه، جاء ذلك خلال قيام الوزير صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمركز التميز العلمى لفيروسات الانفلونزا بالمركز القومى للبحوث، موضحًا أن المركز يضم مجموعة من العلماء ذوى الخبرة فى مجال الفيروسات.
 
واستمع الوزير لشرح تفصيلى من الدكتور محمد أحمد، مدير المركز حول الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والذى أوضح أنه عند ظهور وباء فيروس كورونا تم إعداد المواد التشخيصية وعمل العينة القياسية، ونظرا لارتفاع تكلفة التحاليل، تم عمل مواد تشخيصية بتكلفة أقل كثيرا، وذات دقة وحساسية عالية، مشيرا إلى أن المركز يعمل الآن على تحضير لقاح بشرى لفيروس كورونا المستجد، وكذلك اختبار مجموعة منتقاه على أساس علمى من الأدوية الموجودة بالسوق المصرى ومدى فاعليتها كعلاج للفيروس، مؤكدًا أنه يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هذا المركز تم تأسيسه عام 2014 بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا، والمركز القومى للبحوث، ومنذ ذلك الوقت يعمل المركز على التعرف على فيروسات الانفلونزا البشرية، حيث يتم إنتاج لقاحات لمواجهة هذه الفيروسات، يتم تغيرها حسب التغير الذى يحدث فى الفيروسات.
 
 

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