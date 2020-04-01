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رئيس الوزراء البريطانى: وفاة 500 شخص خلال 24 ساعة بسبب كورونا يوم حزين للبلاد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:08 م
رئيس الوزراء البريطانى: وفاة 500 شخص خلال 24 ساعة بسبب كورونا يوم حزين للبلاد جونسون
كتب محسن البديوى

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن وفاة أكثر من 500 شخص خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا يمثل يوما "حزينا جدا" للبلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أكد فى فيديو جديد منذ إصابته بفيروس كورونا، متابعته أعمال الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال منزله بعد إصابته بالوباء العالمى، وغرد بوريس جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: " كنت أعمل من المنزل وأواصل قيادة استجابة الحكومة للفيروس التاجى.. لابد من البقاء في المنزل لحماية وإنقاذ الأرواح".

وكان قد بدا أن فيروس كورونا الجديد يواصل الانتشار فى قلب الحكومة البريطانية، مع خضوع دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للعزل الذاتى بعد ظهور أعراض عليه قد تشير لإصابته بالمرض بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به.

وأكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت فى تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل عن أن كامينجز، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الحكومة، ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإصابة بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع وعزل نفسه.

 


كورونا

فيروس كورونا

إصابات كورونا

جونسون

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