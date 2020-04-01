دول اتخذت إجراءات غير عادية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

كتب محمد عبد المجيد

تختلف التدابير والإجراءات الاحترازية، التى تتخذها الدول لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ما بين الخفيفة إلى المشددة، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض "كوفيد-19"، الذى ظهر فى الصين أواخر العام الماضى، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشى العدوى القاتلة، لكن بعض الدول يبدو أنها قررت تنفيذها بطريقة "غريبة".

و تأتى فى مقدمة تلك الدول دولة بنما، حيث نفذت الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى، إجراءات عزل مشددة، عزلت المصابين بفيروس كورونا حسب الجنس، وبإمكان الناس مغادرة منازلهم لساعتين فقط، ويحظر خروج أى أحد يوم الأحد من كل أسبوع.

وتلى دولة بنما فى ذلك التصنيف دولة كولمبيا، حيث قررت السلطات الكولمبية مغادرة المنازل تكون بناء على أرقام الهوية الشخصية، و أن من ينتهى رقم هويته بأرقام "صفر أو 7 أو 4" يغادر منزله، يوم الاثنين فقط، وأن من ينتهى رقم هويته بأرقام "1 أو 8 أو 5" يمكنه أن يخرج يوم الثلاثاء فقط، وما إلى ذلك بالنسبة لباقى الأرقام، و قامت دولة بوليفيا بإتباع تلك الإجراءات أيضا.

ويأتى فى المركز الثالث دولة صربيا، حيث سمحت السلطات الصربية للناس بالخروج مع كلابهم ساعة يوميا من الثامنة مساء حتى التاسعة مساء، ولكن تم إلغاء القرار بعد وقت قصير.

وفى المركز الرابع تأتى بيلاروسيا، حيث رفض الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بقوله "لم أر أى فيروس يطير فى الجو"، جميع الفعاليات الرياضية والمباريات تقام فى مواعيدها، وقال لوكاشينكو فى تصريحات أخرى "الجليد أفضل سلاح لمواجهة الفيروس"، دعا رئيس بيلاروسيا لشرب الفودكا والذهاب إلى حمامات السونا للقضاء على الفيروس.

و فى المركز الخامس تأتى دولة السويد، حيث اتخذت السويد إجراءات مخففة لمواجهة فيروس كورونا، لما وصفته بثقتها فى "الشعب" من أنهم سيتصرفون بطريقة عقلانية، وحظرت الحكومة التجمع لأكثر من 50 شخصا أيام الأحد، و أن المدارس لا تزال مفتوحة لمن هم دون سن 16 عاما، و تقدم البارات والمطاعم خدماتها بشكل طبيعى".