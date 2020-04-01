اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة: 50% من مرضى كورونا لا تظهر عليهم أعراض.. وجراح أمريكى: الأفضل التزام المنزل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:23 م
دراسة: 50% من مرضى كورونا لا تظهر عليهم أعراض.. وجراح أمريكى: الأفضل التزام المنزل كورونا
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت دراسات جديدة من أيسلندا، أن 50% من المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم الأعراض، وهو ما جعل المسئولين يعيدون النظر فيما إن كان يجب على عامة الناس ارتداء الكمامات، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الدكتور روبرت ردفيلد: "المعلومات التي أكدناها إلى حد كبير الآن هي أن عددًا كبيرًا من الأفراد المصابين لا يزالون في الواقع بلا أعراض و​​قد يصل عددهم إلى 25% من المصابين".

أصيب أكثر من 186000 شخص في الولايات المتحدة بالفيروس، وتوفي 3888 على الأقل، ولمنع المزيد من الانتشار قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن مسؤولي الصحة يعيدون النظر في التوجيهات المتعلقة بالكمامات الطبية.

وقال الدكتور أنتوني فوسي إنه "يميل نحو" التوصية بأن يرتدي العامة كمامات، مضيفا ان الوضع لم يصل بعد من تلك النقطة لكنه يقترب منها.

إذا أوصى المسئولون الفيدراليون باستخدام الكمامات الطبية على نطاق واسع، فسيكون ذلك تناقض مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض، الذين قالوا إن الكمامات يجب أن يرتديها فقط عمال الرعاية الصحية، والمرضى.

ووفقا للتقرير قال الدكتور مايك رايان ، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية "لا توجد أدلة محددة تشير إلى أن ارتداء الكمامات من قبل السكان له أي فائدة محتملة في الواقع ، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى العكس في سوء استخدام الكمامات".

كان الجراح الأمريكي دكتور جيروم آدامز في مقابلة تلفزيونية، إنه إذا كان سيرتدي الشخص كمامة فيجب عدم لمس الوجه نهائيا، مضيفا أن الناس عادة ما يلمسون وجوههم لتعديل الكمامات وهو ما يزيد من خطورة العدوى.

وأشار أن ارتداء الكمامات الطبية لا يعني عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مضيفا أن الأمر الأكثر أهمية هو التزام البقاء في المنزل.

وقال ريان "لدينا نقص عالمي هائل". "في الوقت الحالي ، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس هم من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يتعرضون للفيروس كل ثانية من كل يوم وهم الأولى الان بتوفير وسائل الحماية لهم.

 


الولايات المتحدة

وباء كورونا

منظمة الصحة العالمية

أيسلندا

اخبار

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة