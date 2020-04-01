دراسة إيطالية: فيروس كورونا ينتشر فى الطقس "البارد الجاف"

كتبت فاطمة شوقى

كشفت دراسة علمية إيطالية عن وجود "تأثير للطقس" على انتشار وباء كورونا (كوفيد 19)، مشيرة الى أن الفيروس يبدو أنه يفضل الطقس "البارد الجاف"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون الايطاليون على نطاق عالمي أن "(سارس-كوفيد-2) المسبب للجائحة ينمو بشكل أسرع في درجات حرارة متوسطة تبلغ حوالي 5 درجات مئوية ورطوبة متوسطة منخفضة (بين 0.6 و 1.0 كيلوباسكال).

وحلل أصحاب الدراسة، وعلى رأسهم، فرانشيسكو فيشيتولا ودييجو روبولينى، بقسم العلوم والسياسات البيئية بجامعة ميلانو،العلاقة بين الزيادة في حالات كوفيد 19 والظروف المناخية، حيث لاحظوا أنه، على العكس من ذلك، في المناخات الحارة والرطبة التي تتميز بها بعض المناطق الاستوائية، يبدو أن الوباء ينتشر بشكل أبطأ بكثير، حتى لو لم تكن هناك منطقة مأهولة بالسكان في العالم تبدو غير مناسبة تمامًا لانتشار المرض.

وشرح الخبراء أن الظروف الجوية والمناخية تلعب دورًا مهمًا جدًا في التأثير على انتشار الأوبئة، كما يتضح من العديد من الدراسات التي أجريت على أمراض الإنفلونزا. على سبيل المثال، تنتشر فيروسات الإنفلونزا بشكل أقل وتكون أقل ثباتًا في البيئة في المناخات الرطبة الحارة.

وتعمل إيطاليا على احتواء وباء كورونا، حيث مددت حالة الطوارئ 10 أيام أخرى حتى 13 أبريل الجارى، وذلك بعد وصول حالات الوفيات إلى 12.428 شخصا، و105.792 مصابا.

وتظل إيطاليا فى مقدمة البلدان المصابة بفيروس كورونا، خاصة فى أوروبا، تليها إسبانيا، مما جعلها تعلن اليوم الأربعاء تمديد حالة الإغلاق المعلنة لكبح جماح انتشار جائحة فيروس كورونا إلى 13 من شهر أبريل الجاري، أي بعد عيد الفصح بيوم واحد، وجاء ذلك خلال إحاطة وزير الصحة، روبيرتو سبيرانتسا حول حالة طوارئ فيروس كورونا لمجلس الشيوخ الإيطالى.

وذكر الوزير، أن قرار الحكومة هو "التمديد حتى 13 أبريل لجميع التدابير، للحد من الأنشطة والتحركات الفردية، التي تم تبنيها حتى الآن".