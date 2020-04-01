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حملة للكشف على العاملين بجامعة الإسكندرية وتوزيع مستلزمات طبية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:26 م
حملة للكشف على العاملين بجامعة الإسكندرية وتوزيع مستلزمات طبية جانب من الكشف
الإسكندرية أسماء على بدر

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قامت نقابة العاملين بجامعة الإسكندرية بحملة لتوزيع المستلزمات الطبية على العاملين بكلية التجارة ومختلف الكليات بالإضافة إلى الكشف على العاملين وقياس درجات الحرارة.

واستقبل الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية اليوم الأربعا مجلس إدارة نقابة العاملين لجامعة الإسكندرية وأمين صندوق جمعية التأمين العلاجى . لإستلام حصة الكلية من المواد المطهرة  الخاصة بالتعقيم والتطهير لاستخدامها فى الأعمال الوقائية الإحترازية وذلك مساهمة من نقابة العاملين بالجامعة وجمعية التأمين العلاجى.

قامت كلية التجارة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور السيد الصيفى، عميد الكلية بتعقيم وتطهير المدرجات والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكافة المبانى وذلك لمواجهة فيرس كورونا وذلك من خلال متخصصين بجامعة الإسكندرية لتطهير مبانى الجامعة.

وقال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، انا عمليات تطهير وتعقيم المدرجات والمكاتب فى إطار خطة جامعة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير اللازمة فى كافة مبانى الكلية لحماية الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وكان قد أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية ، أن جميع الكليات والقطاعات بالجامعة تقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  فى إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية.

 وأكد فى  أنه تم التأكيد على عمداء الكليات ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات، والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدى والأسطح بجميع الكليات، بالإضافة إلى تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام ، توفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية فى جميع المعامل والتى يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب فى استخدامها.

كما وجه عمداء الكليات إلى ضرورة اعداد المقررات الكترونيا لطلاب مرحلة البكالوريوس، وضرورة الاهتمام والاستمرار بتكثيف حملات التوعية بأعراض فيروس الكورونا وطرق الوقاية.

  وقرر رئيس الجامعة إلغاء إمضاء الحضور والانصراف ببصمة الاصبع  للعاملين بالجامعة بجميع الكليات والمعاهد وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، وأن تستبدل بكشوف ورقية، وذلك منعاً لنقل أية عدوى، ووجه أيضاً بتجهيز أماكن للعزل  بمستشفى الجامعة وذلك فى حالة حدوث اشتباه بين الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس.

 


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