اليوم السابع
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حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق قرار الحظر وغلق المحلات التجارية بالميعاد المحدد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:56 م
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق قرار الحظر وغلق المحلات التجارية بالميعاد المحدد
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها لتطبيق قرار الحظر وغلق المحلات التجارية فى الميعاد المحدد، وذلك تنفيذا  لقرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والأسواق في المواعيد المقررة.

 

ففى حى المنتزة أول شن الحى حملة مكبرة، تحت اشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول وبمتابعة مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات، وتم المرور والتفتيش على غلق المحلات التجارية بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء وذلك بكلا من شارع البصل الفلكي والشوارع المحيطة به، شارع مصطفى كامل الرأس السوداء، شارع نجع السلام الفلكى، شارع 45 الدولى من شارع مصطفى كامل، شارع البحرية، عزبه فرعون.

كما تم رفع جميع الاشغالات بميدان توريل الرأس السوداء وتم من خلال الحملة التحفظ على اشغالات المحلات المخالفه لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتابع حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، تنفيذ المحال التجارية والأسواق لقرار مجلس الوزراء ومحافظة الإسكندرية بالغلق في المواعيد المحددة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، وذلك من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بحضور  العقيد أكرم توفيق ووحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب سعد رمضان.

وشملت الحملة سوق باكوس بتفرعاته ومحطة السوق قبل المزلقان وبعده وسوق خورشيد بمنطقة أبيس على الطريق السريه وسوق زنانيري بمنطقة سيدي جابر.

فيما قام  اللواء هشام كمال رئيس حى غرب والنقيب محمد سعيد رئيس وحدة المرافق و مدير ادارة اشغال الطريق بتنفيذ حملة بسوق الجمعة وميدان البورصة كقرار احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم رفع وتحميل والتحفظ على الاشغالات الموجودة وذلك بوجود مفتشي ادارتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

حملات بالاحياء
حملات بالاحياء

 

رئيس حى شرق
رئيس حى شرق
اغلاق المحلات
اغلاق المحلات

 

حملات بالاحياء
حملات بالاحياء

 

حملات
حملات

 


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