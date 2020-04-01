وكان علماء صينيون قد أعلنوا في وقت سابق أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عبر جزيئات صغيرة تطير في الهواء ، حيث تكون طريقة العدوى هذه ممكنة لأولئك الذين يعملون في بيئة مغلقة نسبيا لفترات طويلة من الزمن، مثل العاملين في المستشفيات.

وعلى الصعيد ذاته .. أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا في وقت سابق اليوم عن تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً روسيا بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو ؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس في روسيا إلى 2777 إصابة بجانب تعافي 190 ووفاة 24 شخصا.