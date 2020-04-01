اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جامعة نجران السعودية تقيم ثالث دوراتها المجتمعية عن بُعد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:04 ص
جامعة نجران السعودية تقيم ثالث دوراتها المجتمعية عن بُعد جامعة نجران السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالمملكة العربية السعودية، ثالث دوراتها التدريبية المجتمعية عن بُعد بعنوان "فن التعامل مع الآخرين".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الآخرين من خلال تزويدهم بأهم المفاهيم المرتبطة بفنون التعامل مع الآخرين، والعمل على رفع كفاءتهم وفعاليتهم في مجال الاتصال والتعامل مع الآخرين من خلال التمارين العملية التطبيقية التي تصقل مهاراتهم وتنميها.

وتناولت الدورة التعريف بأساليب التعامل مع الطباع، والدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل، والقواعد الثابتة في التعامل، وكذلك كيفية كسب الآخرين، والأدوات الأساسية للاستماع الفعّال.  


جامعه نجران

دوره تدريبيه

السعوديه

اخبار السعوديه

جامعات السعوديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة