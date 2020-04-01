جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية لمواجهة فيروس كورونا

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن اطلاق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتوصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

واشار السعيد الى ان المبادرة تأتى ضمن سلسلة الإجراءات التى اتخذتها جامعة بنها لمواجهة الإصابة أو تفشى العدوى به، وتوظيف البحث العلمى لمواجهة الفيروس وتخصيص صندوق حساب البحوث العلمية للجامعة ميزانية لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة والتى تدعم دراسة مواجهة فيروس كورونا فى عدد من المجالات.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مجالات المبادرة تتضمن التشخيص من خلال تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة للتشخيص الإصابة والعدوى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لرصد وتتبع المصابين والمخالطين وكذلك تقنيات العلاج من خلال تصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعى بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وتصميم أو تطوير أجهزة مبتكرة لقياس وتوليد الاكسجين

واشار الجيزاوى الى ان المجالات تتضمن ايضا الوقاية من خلال تصميم أو تطوير كمامات بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وابتكار أو تطوير منسوجات طبية مضادة للميكروبات للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وتصنيع أو تطوير معقمات ومطهرات لليدين والاسطح طبقا للمعايير العالمية وبطرق ابتكارية وتطوير اليات تعقيم وتطهير الأدوات والأجهزة الطبية تسمح بإعادة الاستخدام بشكل امن وتصميم أو تطوير مواد وأدوات وأجهزة طبية مبتكرة من الممكن ان تساعد فى الوقاية وتصميم برامج معلوماتية طبية للوقاية من الإصابة وانتشار الفيروس وتطوير اليات وأدوات وأجهزة امنة للتخلص من المواد المستخدمة والمخلفات الطبية الخطرة وتطوير او تصميم أجهزة مبتكرة للتعقيم او تطهير الافراد وتطبيقات استخدام الأوزون فى التعقيم

كما تتضمن المجالات الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والقانونية من خلال تقييم تأثير وسائل التواصل الاجتماعى بمثل هذه الحالات وتقييم الأثر الاقتصادى والاجتماعى للانتشار والاصابة بالفيروس وتقيم الأثر النفسى على المرضى والممارسين الصحيين وتوظيف البرامج المعلوماتية فى التحليل والتنبؤ واستخلاص المعلومات الهامة وتقييم منصات التعلم عن بعد فى التواصل مع الطلاب وتقيم تجربة العمل عن بعد فى مثل هذه الحالات

وقال الدكتور ماهر حسب النبى المدير التنفيذى لصندوق البحوث العلمية بالجامعة ان الفئات المستهدفة من المبادرة هى جميع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها مشيرا الى ان موعد التقدم خلال 15 يوم من الإعلان ومدة المشروع 6 أشهر

واضاف ان مخرجات المشروعات هى أجهزة وأدوات طبية – بحوث تطبيقية – برامج وتطبيقات حاسوبية – نماذج أولية قابلة للاستخدام – براءات اختراع ويتم التقدم من خلال تطبيق دعم البحث العلمى على البوابة الالكترونية للجامعة او على البريد الالكترونى لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث vp.pg@bu.edu.eg.