اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تستعد بتدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:37 م
جامعة المنصورة تستعد بتدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت كلية التمريض بجامعة المنصورة اليوم، استعداده لتدريب هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، فى معامل المهارات الإكلينيكية بكلية التمريض، حيث  استقبلت الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة خلال متابعته التدريب و لمشاركة جيش مصر الأبيض من هيئة التمريض، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض المشاركين في التدريب

ورافقه الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و المراكز الطبية، و الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى.

وتفقد رئيس الجامعة التدريب لهيئة التمريض، وتم المرور على معامل التدريب العملي و مناقشة المتدربين في الوضع الراهن، و عن جاهزيتهم للعمل و فق المستجدات الطارئة، و أوجه القوة في التدريب و احتياجاتهم التدريبية  و دراسة إمكانية تنفيذها.  كما  تم مناقشة الامكانات المستخدمة في التدريب لتحقيق الاهداف المرجوة و أيضا تم مناقشة ضرورة الانتهاء من إعداد برنامج تدريبي إلكتروني لتحقيق الأهداف المرجوة مع الحد من الاختلاط  دعما لسلامة أعضاء الفريق الصحى.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للفرق الطبية كل فى موقعه على ما يقدمونه لدعم المنظومة الطبية مشيرا انهم خط الدفاع الأول وحصن الوطن فى الظروف الطارئة والأزمات.

وأعلن  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، بتطوير فكرة إنتاج المستلزمات الطبية للاطقم الطبية، بعد نجاح تجربة إنتاجها ذاتيا، و قرر التوسع بالمستسفيات والمراكز الطبية، وعمل  خطوط إنتاج  للكمامات الطبية "الماسكات" والبدل الخاصة  بمكافحة العدوى وبدل العمليات "الجاونات" واغطية الراس "اوفر هيد"

وأشار إلى أن خطة الجامعة للتوسع فى خطوط إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية للاطقم الطبية انطلاقا من الدور الرائد لجامعة المنصورة، لدعم التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية، وطاقم الاطباء والتمريض، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية واتباع أعلى معايير الجودة والتعقيم.

 

تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (2)
تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

 

تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (3)
تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

 

تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (1)
تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

تمريض المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة