جامعة المنصورة تستعد بتدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الدقهلية شريف الديب

واصلت كلية التمريض بجامعة المنصورة اليوم، استعداده لتدريب هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، فى معامل المهارات الإكلينيكية بكلية التمريض، حيث استقبلت الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة خلال متابعته التدريب و لمشاركة جيش مصر الأبيض من هيئة التمريض، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض المشاركين في التدريب

ورافقه الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و المراكز الطبية، و الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى.

وتفقد رئيس الجامعة التدريب لهيئة التمريض، وتم المرور على معامل التدريب العملي و مناقشة المتدربين في الوضع الراهن، و عن جاهزيتهم للعمل و فق المستجدات الطارئة، و أوجه القوة في التدريب و احتياجاتهم التدريبية و دراسة إمكانية تنفيذها. كما تم مناقشة الامكانات المستخدمة في التدريب لتحقيق الاهداف المرجوة و أيضا تم مناقشة ضرورة الانتهاء من إعداد برنامج تدريبي إلكتروني لتحقيق الأهداف المرجوة مع الحد من الاختلاط دعما لسلامة أعضاء الفريق الصحى.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للفرق الطبية كل فى موقعه على ما يقدمونه لدعم المنظومة الطبية مشيرا انهم خط الدفاع الأول وحصن الوطن فى الظروف الطارئة والأزمات.

وأعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بتطوير فكرة إنتاج المستلزمات الطبية للاطقم الطبية، بعد نجاح تجربة إنتاجها ذاتيا، و قرر التوسع بالمستسفيات والمراكز الطبية، وعمل خطوط إنتاج للكمامات الطبية "الماسكات" والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات "الجاونات" واغطية الراس "اوفر هيد"

وأشار إلى أن خطة الجامعة للتوسع فى خطوط إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية للاطقم الطبية انطلاقا من الدور الرائد لجامعة المنصورة، لدعم التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية، وطاقم الاطباء والتمريض، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية واتباع أعلى معايير الجودة والتعقيم.



تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا



تدريب الكوادر الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا