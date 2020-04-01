يشار إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) يصيب الجهاز التنفسى، ويسبب الالتهاب الرئوى فى الحالات الشديدة، وينتشر عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى أو عن طريق اللعاب أو إفرازات الأنف.