بانجول (أ ش أ)

قررت جامبيا فرض قيود دخول على رعايا 13 دولة أوروبية للحيلولة دون تفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت حكومة جامبيا ،فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا واسبانيا وفرنسا وبولندا وألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا وهولندا والنرويج والنمسا وبلجيكا والبرتغال، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء وترأسها الرئيس أداما بارو مؤخرا لاستعراض مستجدات الوضع بشأن الفيروس، وبناء على توصيات لجنة خبراء الصحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) يصيب الجهاز التنفسى، ويسبب الالتهاب الرئوى فى الحالات الشديدة، وينتشر عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى أو عن طريق اللعاب أو إفرازات الأنف.

و18 مارس الماضى، أعلنت وزارة الصحة فى جامبيا تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إعلان الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل احتواء انتشار الوباء، وقال وزير الصحة أحمدو لامين ساماته - في بيان بثه التلفزيون المحلي، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) "إن السلطات سجلت إصابة سيدة في سن الشباب بالفيروس وقادمة من المملكة المتحدة.

وأضاف: "أن المصابة قامت بعزل نفسها عند شعورها بارتفاع درجة حرارتها قبل أن يتم أخذ عينة منها ويثبت إيجابية إصابتها بالفيروس"، مؤكدًا أنه سيتم العثور على جميع الركاب الذين كانوا متواجدين على الرحلة ذاتها أو المخالطين بها ليتم عزلهم.

ومن المقرر وضع كافة الركاب القادمين إلى البلاد من الدول المتضررة من الوباء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكان رئيس جامبيا "أداما بارو" قد أعلن، في وقت سابق، فرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق المدارس لمدة 3 أسابيع .