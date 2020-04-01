اليوم السابع
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تموين سوهاج تحرر 35 محضرا ضد المخالفين فى حملة على الأسواق والمحلات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:56 م
تموين سوهاج تحرر 35 محضرا ضد المخالفين فى حملة على الأسواق والمحلات محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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شنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة محمد حسين وكيل المديرية لشؤون الرقابة حملة على الاسواق فى مناطق الزهراء والحميات ومحلات الجزارة والمخابز أسفرت عن تحرير 35 مخالفة ضد أصحاب المحلات وعدم اعلان عن الاسعار وتم تحرير المحاضر اللازمة واتحاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين

وفى وقت سابق شن جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء أشرف نصحى أبو عباس رئيس الجهاز بالاشتراك مع مديرية التموين بسوهاج برئاسة محمد حسين وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة حملة مكبرة على أسواق الجملة والتجزئة لمتابعة ضبط الاسعار ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر عبارة عن عدم اعلان للأسعار للبائعين المخالفين.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على ضبط الأسعار ورفع الإشغالات ومستوى النظافة بسوق منطقة الزهراء، وسوق مدينة ناصر بحى شرق سوهاج، والالتزام بمنع التجمعات بالأسواق؛ لمتابعة التزام الباعة فى الأسواق بالأماكن المخصصة لهم وفتح متنفس للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين حيث شدد على عدم زيادة الأسعار.

واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين، ووجه رئيس حى شرق بنقل الباعة الجائلين من الشارع وتوفير أماكن مناسبة لهم، وتكثيف حملات المرافق والمرور ورفع الإشغالات والقمامة من الشوارع


سوهاج

التموين

الاسواق

حملة

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